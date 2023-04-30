時隔8年聯合軍演 解放軍2軍艦赴新加坡

中國軍方派遣兩艘海軍艦艇與新加坡海軍參加聯合演習。圖為2015年兩軍在南海舉行的海上合作演習。(美聯社)

解放軍 日前宣布將與新加坡 海軍聯演，解放軍兩艘艦艇已航至新加坡聯合軍演，這也是2015年5月後，雙方海軍再度正式舉行聯合軍演。

中國軍視網報導指，4月27日上午，由解放軍導彈護衛艦玉林艦和獵掃雷艦赤壁艦組成的艦艇編隊抵達新加坡樟宜港，參加「中新合作—2023」海上聯合演習，演習自當日起在新加坡及其附近海域舉行，分為港岸階段和海上階段。將開展艦炮實彈射擊、聯合搜救與醫療後送、直升機甲板互降、編隊運動、反水雷引導通過等課目演練，解放軍海軍還將與新加坡海軍開展軍事和文化交流。此外，代表團還會參加亞洲國際海事防務展、國際海事安全研討會。

公開資料顯示，雙方首次進行「中新合作」海上聯合演習是在2015年5月於馬來半島以東海域、為期兩天。爾後2021年2月雙方曾在新加坡附近海域舉行過聯演，但僅為時8小時，且解放軍也未有代號，新加坡海軍則定義其為「通行演習」。這次演習新加坡海軍稱其為雙方第二次海上聯演，是8年來首度，此前大陸國防部 僅公布演習期間為「4月下旬至5月上旬」。

大陸軍事專家宋忠平日前在文匯報撰文指出，麻六甲海峽等關鍵水道對中國的發展利益，尤其是能源、資源和經濟安全都顯得尤為重要。他認為，此次解放軍艦艇赴星參加防務展既可以展現優異的艦船裝備性能，又可以在如此盛大的防務展上推銷「中國創造」，可謂一舉兩得。

去年11月，新加坡防長黃永宏曾到訪大陸西安，與時任大陸防長魏鳳和會面。當時新加坡國防部指出，雙方表明將根據2019年10月簽署的「加強版防務交流和安全合作協定」加強合作，並同意在今年恢復雙邊陸軍「合作」演習及海軍「海上合作」演習。