尹錫悅哈佛演說：朝核威脅日增 北京要負部分責任

南韓總統尹錫悅28日在哈佛大學甘迺迪政府學院出席演講活動時，指中國對朝鮮威脅日益增長負有部份責任。(路透)

南韓 總統尹錫悅訪美之行已過半，28日他在美國出席演講活動時表示，中國對朝鮮威脅日益增長負有部分責任，他也指出南韓尋求與中國建立健康關係；對於尹所謂加強韓日、韓美關係言論，南韓學者表示，會讓南韓被納入「新冷戰」格局。

香港01報導，尹錫悅28日在哈佛大學 甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）出席演講活動時，被問及韓美發表「華盛頓宣言」，會否造成韓中關係緊張。他未有直接回答，但指中國對朝鮮威脅日益增長負有部份責任。

報導指出，尹錫悅表示，朝鮮核威脅已經變得極度具體，即使違反聯合國安理會決議，安理會成員也沒有充分合作。韓聯社報導稱，中俄經常反對加強制裁朝鮮。

尹錫悅同時稱，南韓尋求與中國建立健康關係，盼在互相尊重的基礎上謀求與華共同利益。

據文匯報報導，尹錫悅的訪美外交表現引發愈來愈多南韓民眾不滿，有南韓民眾認為，尹錫悅政府為了配合美國，不惜成為美國的棋子和子彈，令南韓陷入安保和外交危機。多家韓媒接連發文，提醒尹錫悅不要犧牲本國利益。南韓中央大學社會學系教授申晉旭發文，指尹錫悅就任後在外交上接連引發國際問題，使南韓成為朝鮮半島、東亞乃至世界政治的「新冷戰推動者」。

本報系聯合報報導，中國大陸駐日大使吳江浩28日在日本 記者俱樂部發表演講，指台灣問題「事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線」。他還強調，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。

就美日荷協議等涉及半導體議題，吳江浩則指，日方不久前宣布收緊半導體出口管制，「到底是不是針對中國，大家心知肚明」。他強調，日本在經濟上曾遭遇美國無理殘酷打壓，切膚之痛猶在，不應為虎作倀。如日方執意為之，失去的不僅是中國市場，還將搭上日本半導體產業的未來。他並透露，大陸將評估日方政策實際影響，不會坐視自身利益無端受損，「我們不希望看到中日雙輸，而某國竊喜的局面」。