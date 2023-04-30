美大使：中實力遠比蘇聯強大 挑戰更為複雜嚴峻

美國駐華大使伯恩斯表示，今天的中國，遠比當年的蘇聯強大。(美聯社)

美國駐華大使伯恩斯近日接受美媒訪問談及中美關係指出，蘇聯曾經是大國，但中國大陸如今的實力遠比蘇聯強大得多。所以中國大陸形成的挑戰更為複雜、更深層次，對美國未來的考驗也更為嚴峻。美國可藉由建立中美軍事渠道避免意外衝突，但過去中美很多渠道在美國前眾議長裴洛西 訪台後被中方暫停，希望這些渠道獲得可靠地加強，避免中美雙方的誤解。

法廣報導，伯恩斯在接受美國「政客」新聞網（POLITICO）採訪，記者提問美中之間有哪些誤解時表示，由於新冠病毒，美國人民與中國大陸人民在很大程度上隔絕了，民眾的交往大大減少，商務旅客大為減少，在中國學習的美國學生也從過去每年1萬5000名左右降低為只有350名。

在中國大陸方面，伯恩斯表示，由於審查制度和網路防火牆，美國使領館很難傳達美國政府的真正意圖；美國外交官也在中國面臨很多限制，他們通常被限制訪問大學校園，也被限制與省級領導人交流，這些限制在過去一兩年變得更加嚴格。

由於這些因素，中國人很難真正了解美國的真實面貌。「所以我們這裡的所有人都擔心，由於所有的這些障礙，中國人往往無法得到我們美國社會是怎樣的真實寫照」，伯恩斯說。

被問及是什麼讓他夜不能寐，伯恩斯表示，美方顯然想避免意外的衝突。「我不認為有發生衝突的可能或可能性很大，但顯然是可能的。因此，這導致我們在美國政府方面關注在兩國政府之間建立可靠溝通渠道的必要性。但許多重要渠道在2022年8月裴洛西訪台後被北京 政府暫停」。

「我們認為恢復軍事渠道是非常重要的」，伯恩斯說，這些渠道要能連接中國大陸政府與五角大樓和印太司令部。「在過去的一兩年裡，我們的外交渠道一直在斷斷續續。我們希望看到它們獲得可靠地加強，以便我們能夠一起工作，避免任何意外的衝突，任何誤解，並處理日常的政府事務」。

伯恩斯並表示，與蘇聯從1940年代末到90年代初的力量對照，中國大陸在世界舞台上展現的力量和實力和其完全不同。蘇聯曾是一個巨大的力量，比如它的核規模、軍事層面。但中國大陸的力量比蘇聯曾經的力量無限的強大得多，這來自其經濟、科學和技術研究基地、創新能力的非凡力量，以及其在印度 -太平洋成為未來主導力量的雄心。

「我確實認為來自中國的挑戰更加複雜，更加根深蒂固，對我們未來的考驗更大」，伯恩斯說。