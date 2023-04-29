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當前經濟內生動力不足 中拚擴大需求

記者林宸誼／綜合報導
中共中央政治局會議指出，中國前經濟內生動力不強，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。（新華社）
中共中央政治局會議指出，中國前經濟內生動力不強，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。（新華社）

中共中央政治局28日召開會議，由總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，中國當前經濟內生動力還不強，經濟轉型升級面臨新阻力，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。

4月召開的中共中央政治局會議慣例會聚焦經濟，以為未來幾個月的政策定調。鑒於疫後經濟增速反彈，經濟學家密切關注最高領導層對貨幣和財政支援釋出的信號。昨日會議最新強調，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求合力。

中共中央政治局會議一般在每年4月、7月、10月及12月召開研究經濟工作，其中4月的政治局會議主要研究首季經濟形勢，並部署下一階段工作，一般包括當前經濟形勢定調、宏觀政策安排、改革等內容。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，歷年首季的政治局會議非常重要，會議對經濟形勢的判斷直接影響後續政策的變化。他解讀這次政治局會議總體對形勢判斷更加樂觀，提出需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」緩解、經濟增長好於預期，但同時強調需求和內生動力不足。

專家預估，下階段政策大力提振市場信心是今年經濟工作的重中之重。而會議強調財政和貨幣政策要繼續發力，則是保持政策連續性和穩定性的需要，也是當前經濟恢復基礎不牢的需要。

新華社報導，會議認為，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

國務院國家資訊中心首席經濟師祝寶良分析，雖然今年首季經濟恢復好於預期，但需求端內生動能仍然不足，供給端產能過剩風險顯現，金融風險尚未完全出清，存在一定的結構性通縮隱憂。他認為，消費反彈的持續性有待觀察，就業壓力依然較大。

中國社科院財經戰略研究院研究員張德勇認為，當前經濟回升向好的基礎有待進一步鞏固。比如，在消費業態上，零售業增幅不及旅遊業和餐飲業；在投資結構方面，民間投資低位增長，房地產投資仍較為低迷；工業企業盈利能力下降，也側面反映了市場需求不足問題。

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