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中印邊界「總體平穩」 想合作？還不夠「和平寧靜」

記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
印度防長辛格（左二）與中國防長李尚福（右），自邊境衝突後首度在印度會面。(Getty Images)
印度防長辛格（左二）與中國防長李尚福（右），自邊境衝突後首度在印度會面。(Getty Images)

在中印邊境舉行18輪軍長級會談後，中印兩國防長27日在印度會面。中國防長李尚福指目前邊境局勢「總體平穩」，呼籲推動邊境局勢「早日轉入常態化管控」。印度防長辛格告訴李尚福，雙方關係要改善有賴受到軍事緊張局勢干擾的印中邊界恢復「和平寧靜」。

路透報導，中印這兩大擁核亞洲國家的關係自2020年中起惡化，當時中印軍隊在喜馬拉雅山區的未定邊界發生衝突，造成24人死亡。雙方透過軍事和外交管道會談後，局勢大致穩定下來，但中印仍持續在邊境若干區域對峙。

據中國國防部消息，李尚福表示，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交管道保持了溝通，「應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控」。

據印方聲明，辛格明確表達印中關係發展是以邊界普遍和平寧靜為前提，「重申既有協議遭違反，已侵蝕雙邊關係的全部基礎，而從邏輯上來說，邊界脫離戰鬥後，局勢將隨之降溫」。

印度指控中國頻繁越界闖入印度一側，違反自1990年代起簽署的協議。北京則否認指控，並稱錯在印方。

路透援引兩名印度消息人士說法指出，中國一直在推動兩軍接觸合作，但印度告知對方，只有在邊境保持平靜的情況下才可能發生。

2020年6月中印邊界西段加勒萬河谷等處爆發邊境衝突，導致共軍4人與印軍20人死亡，經過18輪軍長級會談以及12次邊境事務磋商和協調機制會議，目前雙方已達成在加勒萬河谷、班公湖、加南達坂等地區脫離接觸，不過天南河谷和典角的對峙仍未傳出脫離接觸。

去年9月中國國家主席習近平出訪中亞並參加上合組織峰會期間，曾與12國領袖會晤，但並未與印度總理莫迪單獨會面，去年11月的G20印尼峰會期間兩人也未會晤。

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