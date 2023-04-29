散布民企賣國、國進民退… 網信辦要抓「網路10亂」

網信辦啟動專項行動優化營商網路環境，保護民營企業合法權益。（取材自新華網）

據上海證券 報報導，中共 中央網路安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）秘書局近日發布通知，即日起啟動為期三個月的專項行動，重點治理惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業等十類「網路亂象」。

這份關於開展「清朗．優化營商網路環境 保護企業合法權益」專項行動的通知列出要重點治理十類網路亂象，包括：

一、假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標、品牌等開設網站、註冊帳號、上架APP和小程式等。

二、採用「貼標籤」、「帶節奏、「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業。

三、洩露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私 ，洩露企業家生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡、家庭住址、身分證號和電話號碼等個人信息。

四、假借企業、企業家名義從事違法違規活動，違規使用企業家姓名肖像等。

五、採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營。

六、提供涉企業、企業家虛假不實信息的聯想詞、相關搜索和熱門推薦。

七、打著「網路兼職」、「招聘寫手」、「市場營銷」、「負面輿論公關」、「有償刪帖」等名義招募網路黑公關、從事黑灰產。

八、惡意集納企業負面資訊、謀取非法利益，以及發布企業和企業家負面報道、評論後，以刪帖、消除影響為名索要財物、要求投放廣告和開展商業合作等。

九、蹭炒涉企熱點事件進行惡意營銷，以及跨平臺多帳號密集發帖惡意攻擊企業、企業家。

十、利用自身信息發布便利，以及技術、流量、影響力優勢，編造、傳播虛假信息和誤導性信息，抹黑攻擊競爭對手。

中央網信辦指出，要深入清理處置涉企業、企業家虛假不實和侵權資訊，堅決打擊惡意炒作行為，依法查處侵害企業、企業家合法權益的網站平台和帳號，為企業聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展營造良好的網路輿論氛圍。