尹錫悅誇讚美軍長津湖戰役 中狠諷：美自稱「路程最長的敗退」

尹錫悅提到的長津湖戰役，前年被中國拍成電影上映，成為中國影史上票房第一的電影，圖為當時兩名年輕人在北京一家影院觀看電影「長津湖」的海報。（新華社）

南韓 總統尹錫悅27日在美國會發表演講時提及韓戰歷史，他說，在過去一個世紀裡，美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由。美海軍陸戰隊第一師在長津湖 戰役中突破解放軍12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般成果。這一說法成為今天中國外交部例行記者會上被提問的議題，但卻被發言人毛寧以數據駁斥。

毛寧回應說，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第八集團軍司令沃克中將也在混亂中翻車身亡。美國國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。

南韓總統尹錫悅在美國會發表演講時稱，在過去一個世紀裡美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由。美海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中突破中共軍 隊12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般成果。

毛寧回應提問時說，「我也注意到韓國領導人發表演講的相關內容。關於抗美援朝戰爭，我想強調的是，抗美援朝戰爭的偉大勝利，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家，任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱，倒行逆施，擴張侵略，必將碰得頭破血流。」

她說，希望有關國家多做有利於世界和平和發展的事情，不要重蹈覆轍。

有新華社背景的公眾號「牛彈琴」指出，尹錫悅訪美期間在台灣問題上指手畫腳。外交部亞洲司司長劉勁松27日晚約見韓國駐華使館公使姜相旭，就美韓聯合聲明涉華錯誤表述提出嚴肅交涉。

這不是中國外交部近來第一次對南韓外交官表達不滿。

尹錫悅日前稱，韓國將同國際社會一道，堅決反對依靠力量改變現狀。台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，是個全球性問題。

中國外交部副部長孫衛東20日向韓國駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。而南韓外交部也召見中國駐韓大使，批評中方相關的表態是失禮行為。

牛彈琴認為，中國是南韓的最大貿易夥伴，南韓在一些敏感問題上大放厥詞，甚至採取選邊站隊的舉動，顯然對兩國關係不是好事。

牛彈琴說，美韓現在似乎是蜜月期，但美國可是連南韓總統府都監聽，而且，美國還在施壓南韓，如果中國禁止美光公司在華銷售芯片，韓企不能填補美光留下的份額，無視南韓的國家利益。