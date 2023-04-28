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歐洲議員：中國正對歐洲展開類似俄國的混合戰

中央社／布魯塞爾28日專電

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼最近出書探討俄羅斯威脅歐洲民主的歷程。他在歐媒專訪中指出，雖程度尚不及俄國，但中國正展開對歐洲的混合戰。

格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）是歐洲議會（European Parliament）遭到中國制裁的議員之一，2021年他不顧中國官方干涉抗議，率領「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團訪台，也向來對中國危害人權、民主等議題直言不諱。

法國籍的他在4月上旬發表法文版新書「大決戰」（La Grande Confrontation），副題為「（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）如何對我們民主國家發動戰爭」。他主張早從俄國入侵喬治亞、烏克蘭的克里米亞（Crimea）到如今全面侵烏，普亭的戰爭對象就同時包含歐洲的民主制度。

比利時法語媒體「晚訊報」（Le Soir）今天刊出格魯克斯曼的專訪。對於去年底爆出卡達、摩洛哥等國涉嫌行賄歐洲議員的「卡達門」案件，他認為這種外國干預模式是「腐敗1.0」，相較於俄國和中國對歐洲國家伸展蔓延式的滲透，「卡達門」只算超級基本款，但它同樣曝露出歐洲機構和制度的漏洞。

格魯克斯曼表示，俄國的目標是攻擊民主體系的核心，而民主國家內部人士的腐敗行為就是在為其野心服務。他並批評施洛德（Gerhard Schröder）、梅克爾（Angela Merkel）兩位德國前總理對普亭缺乏警覺，造成對俄國能源過度依賴，影響全歐洲。

「這兩人將歐洲帶向戰略性破產，而我關於俄羅斯的說法同樣適用於中國。」他在專訪中說。

他指出，近2、3年中國正在傾向俄國的戰略。疫情、習近平政權的極端化，到中國內部的緊繃情勢，都更加促使中國採用俄國的手段來操縱資訊，其目的甚至已經不是為獲取信任，而是只要能造成資訊混亂效果就好。

他說，事實上中國對歐洲正展開混合戰（hybrid warfare），雖還不及俄國的程度，但已朝那裡接近。因此歐洲需要從面對俄國的經驗汲取教訓。

「重要的是必須理解，當你面對一個意識型態上的敵人，你所有的依賴都會變成威脅。」

格魯克斯曼提醒人們因應對自身理念有敵意的政權時，最好記住前俄共領導人列寧（Vladimir Lenin）的話：「資本主義者會把將來用於吊死他們的繩子賣給我們。」

俄國 普亭 歐盟

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