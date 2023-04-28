蘇丹內戰撤僑 解放軍出動導彈驅逐艦運回逾千人

解放軍海軍出動南寧艦、微山湖艦緊急撤離中國在蘇丹人員。圖為海軍官兵抱著幼童登艦。（中新社）

非洲蘇丹內戰方熾，各國緊急撤離在當地的人員，而解放軍 軍艦已運回1100名中國公民，這是時隔8年後，解放軍海軍首度進行靠港撤僑行動，北京 官方宣稱這是蘇丹爆發衝突以來有組織撤離人員最多的國家。

中國國防部27日凌晨宣布，此次撤離任務由導彈驅逐艦南寧艦、綜合補給艦微山湖艦編隊執行，任務官兵近500名，其中特戰隊員數10名，並攜帶一架艦載直升機。

兩艘軍艦26日上午提前抵達蘇丹港，迅速在碼頭設立警戒區域由特戰隊員持槍警戒，撤離人員在碼頭登記和安檢後即登艦，停靠沙烏地阿拉伯吉達港後再返回蘇丹港執行後續接運。當地時間27日，首批撤離之678人已隨軍艦抵達吉達港，其中包括香港籍公民和10名外籍人員。

2011年，解放軍導彈護衛艦徐州艦單艘赴利比亞執行撤僑護航，創造解放軍「非戰爭軍事行動」的新紀錄。2015年，臨沂艦、濰坊艦、微山湖艦分5批將962名中國與外國公民撤離葉門，是首次直接靠泊外國港口執行撤離任務。

中國近年上映的「萬里歸途」、「戰狼2」、「紅海行動」等國產撤僑電影 ，就是根據先前在利比亞、葉門兩次撤僑情況所改編，此次最大規模撤僑行動似電影情節再度上演。

環球時報引述曾執行過撤僑的相關人員指出，「與上次相比較，此次執行任務艦艇需要從亞丁灣經曼德海峽進入紅海抵蘇丹港口，航行距離更遠，需要兩、三天的航行」，此外還須與當地協調軍艦停泊，「難度可想而知」。