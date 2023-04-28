秦剛會晤中亞5國外長 宣布5月將在西安舉辦峰會

中國外長秦剛27日在西安主持中國－中亞外長第四次會晤。(新華社)

中國與中亞外長第四次會晤昨天在陝西省西安市舉行，中國外交部表示，中國與中亞五國在涉及彼此主權、獨立、安全和領土完整等核心利益問題上，達成相互堅定支持，並堅決反對外部勢力干涉六國內政等共識。中國外長秦剛 會後宣布，5月將在西安舉辦「中國—中亞峰會」，這也會是首屆的峰會。

據中國外交部官網，27日參加外長會的除秦剛外，還有哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等五國外長，秦剛還分別與五人會談。

外長會後六方發布新聞公報指出，各方協調了即將召開的西安峰會籌備工作、「商議峰會成果文件內容」。此外，各方決定繼續合作打擊「三股勢力」，並支持進一步完善「中國—中亞機制」建設，在重點領域逐步成立相應合作平台；就外長會晤機制，則商定中國與中亞五國各為一方，每年輪流主辦。

秦剛呼籲各國共同築牢地區安全防護網，「要堅決反對任何勢力以任何藉口干涉地區國家內政，使中亞成為合作共贏的淨土，而不是地緣博弈的戰場」。會後他則指出，5月的峰會是「著眼六國和六國人民的未來，決心構建更加緊密的中國—中亞命運共同體採取的重要步驟」。

對俄烏戰爭，北京 官方則指出，各方支持中方勸和促談倡議，主張應遵循國際法精神，通過外交手段解決衝突。

公開資料顯示，5月的「中國—中亞峰會」將是首次舉辦。此前在去年初曾有「中國同中亞5國建交30周年視訊峰會」，當時中國國家主席習近平 提出五點建議，強調將與中亞加強高層往來和戰略溝通。習近平今年在納吾肉孜節（波斯新年、春分日）期間已向中亞各國元首致賀電並邀請他們參加峰會。

中國與中亞外長會已於2020年到今年舉辦過四次。日前還相繼舉辦了海關署長會晤、經貿部長會議，在經貿領域建立相關機制。