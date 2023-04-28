對京轉強硬？ 彭博：德擬限制對中出口半導體用化學品

彭博資訊報導，德國正就限制半導體用化學品出口至中國一事，進行討論。 (路透)

彭博報導，德國 考慮限制半導體用化學品出口至中國；知情人士透露，蕭茲政府正討論如何切斷中國取得生產先進半導體所需產品和服務，如果德國落實相關措施，默克 （Merck）和巴斯夫（BASF）等德國企業要銷售半導體化工產品給中國時將面臨限制。

報導指出，總理蕭茲對北京的立場已變得較強硬，試圖在維護經濟利益與國安和人權問題之間取得平衡。這將是德國在重新評估與中國的關係時正在考慮的最新舉措。蕭茲的聯合政府正在敦促其最大的貿易夥伴（中國）獲得更公平的市場准入，但也越來越擔心北京作為戰略競爭對手。

此外，中國產業鏈上的公司也風險與機遇並存；一方面是德國方面的限制可能會引發供應鏈的不穩定風險；二是有國產替代的機會，特別是液冷供應等。

德國之聲中文網引述彭博報導，內部對相關出口管控的討論仍在初級階段，官員瞭解任何這樣的決定都將損害與中國的經貿關係。報導稱，柏林官員表示，華府並未就此施壓，但表達共同合作、採取一致對中國立場的願望。

報導引述消息人士稱，德國經濟部長哈柏克建議經濟部官員制定措施工具箱，加強德國在特定領域的經濟韌性並減少對中國的單方面依賴。知情人士稱，對晶片 化學製品實施出口管控的想法就在這一框架內。

彭博稱，德國儘管並不擁有高端晶片製造技術，但德國企業默克和巴斯夫為全球提供製造半導體所需要的關鍵化學製品，默克產品和服務幾乎存在每個晶片中，巴斯夫則是歐洲和亞洲的市場領先者，如果沒有默克和巴斯夫的供應，中國在研發先進晶片技術上將面臨更多的挑戰。

另據本報系聯合報報導，中國網信辦日前宣布，將對美國最大晶片製造商美光（Micron）的產品進行網路安全審查，此舉被視作是對美國制裁中國晶片的反制措施。

就在南韓總統尹錫悅啟程訪美之際，英國金融時報報導，傳言美方希望南韓政府敦促三星、SK海力士等企業，不要將晶片銷往中國，填補美光供應缺口。對此，中國商務部發言人束珏婷表示，近年來，美國嚴重干擾企業正常經貿往來，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈、供應鏈安全穩定。她強調，中方對此堅決反對。

束珏婷指出，近期相關國家晶片產供鏈的營收和利潤大幅縮緊，「美方強推脫鉤斷鏈是重要原因」。她稱，「這是美方搬起石頭，砸了盟友的腳」，呼籲有關國家政府和企業，從自身長遠利益出發，共同捍衛自由貿易規則，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈、供應鏈體系。