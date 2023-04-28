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跟進俄羅斯、巴西 阿根廷宣布 對中貿易改用人民幣結算

記者葉文義／綜合報導
伴隨人民幣推進國際化進程，愈來愈多國家探討「去美元化」。(中通社)
伴隨人民幣推進國際化進程，愈來愈多國家探討「去美元化」。(中通社)

繼俄羅斯、伊拉克、巴西、法國石油公司道達爾之後，阿根廷政府宣布將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。人民幣國際化捷報頻傳，不過分析師表示，雖然近年來「去美元化」呼聲日益高漲，但將「去美元化」與「人民幣國際化」畫上等號仍為時尚早。

央視報導，阿根廷將於本月使用人民幣支付價值相當於大約10.4億美元的中國進口商品，此後每月約7.9億美元的進口商品將以人民幣支付，該決定旨在緩解美元外流。

人民幣國際化捷報頻傳，伊拉克央行2月提出允許以人民幣直接結算該國對中國貿易，以此改善外匯儲備；3月拉丁美洲最大的經濟體巴西宣布將直接用人民幣－雷亞爾結算中巴之間的貿易和金融交易；中海油與道達爾能源達成首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易。

此外，巴西總統在本月訪問北京時呼籲金磚國家使用本幣結算，馬來西亞總理透露該國央行已就中馬雙邊貿易用林吉特－人民幣結算一事與中方進行談判。

伴隨人民幣推進國際化進程，愈來愈多國家探討「去美元化」。不過，中經院第一研究所助研究員王國臣表示，人民幣的儲備與結算國際化程度均為全球第五，或將威脅日圓、英鎊地位，但與美元、歐元差距甚遠，人民幣將取得應有的國際地位，但短期不太可能取代美元。同時，人民幣跨境支付系統 CIPS每日成交量也僅為SWIFT的1.3%而已，中國與帶路國家經貿失衡持續擴大，亦不利人民幣國際化拓展。

中國人民銀行在《2022年人民幣國際化報告》中也指出，截至2022年第1季，人民幣國際化綜合指數為2.86，較美元58.13、歐元21.56、英鎊8.87和日圓4.96的國際化綜合指數仍存在較大差距。

人行構建的貨幣國際化指數綜合考慮了貨幣的支付、投資、融資和儲備四大功能。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）統計顯示，今年3月全球支付貨幣排名中，人民幣占比2.26％，位居第五，美元、歐元、英鎊和日圓分別以41.74％、32.64％、6.19％和4.78％的占比位居前四。

另據國際貨幣基金（IMF）發布的「官方外匯儲備貨幣構成」報告，2022年第4季，人民幣在全球外匯儲備中占比2.69％，位列第五，美元、歐元、日圓和英鎊分別以58.36％、20.47％、5.51％、4.95％的占比位居前四。

香港星展銀行經濟分析師梁兆基指出，隨著其他國家尋求一種替代性支付貨幣以分散風險，再加上美國聯準會信譽也不如以前那麼好，人民幣的國際化進程正在加速，但距離挑戰美元的主導地位還有很長的路要走。

貨幣 指數 巴西

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