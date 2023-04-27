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中修法擴大解釋「間諜」 外商憂影響經營

中國新聞組／北京27日電
4月21日，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在北京的記者會上通報了修訂草案三審稿擬作的主要修改。(香港中通社)
4月21日，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在北京的記者會上通報了修訂草案三審稿擬作的主要修改。(香港中通社)

全國人大常委會26日通過了修訂版的「反間諜法」，美媒分析，這是中國當局在美中對抗日益激烈，國際環境對中國日趨不利的時候為強化國內控制和對外進行報復而採取的一項制度性措施。美國全國新聞俱樂部並發出聲明，呼籲北京釋放會見外國外交官而被控「間諜罪」被捕的董郁玉。

美國之音報導，習近平2012年上台以後，就將反間諜作為鞏固政權強化對內控制的一個重要手段。在他的推動下，中國當局修改之前的「國家安全法」，在2014年以「反間諜法」予以通過。這次的修改著重於安全防範，積極開展反間諜宣傳教育，強化全民反間諜安全防範意識和國家安全素養。

紐約時報25日以光明日報編輯董郁玉案子發表文章說，記者與外國人接觸成為一種高風險行為，北京當局可以以此作為他們從事間諜活動的證據。

紐約時報說，中國最高領導人習近平當政以來一直在鼓勵、有時甚至公然宣揚對外國尤其是西方國家的懷疑，他認為這些國家一心要破壞中國。與此同時，他幾乎抹殺了像董郁玉這樣的自由主義觀點的空間——在某種程度上將這些觀點稱之為外國干涉的又一表現。

日經亞洲評論早前就指出，中國正準備根據新修訂的「反間諜法」，限制任何與國家安全有關的訊息傳輸，這也引發外界擔憂中國將加強對外國個人和公司的打擊力道。

目前中國的「反間諜法」現行規定僅限於國家機密，但修法後將擴大法律範圍，涵蓋與國家安全和利益有關的所有文件、數據或商品，同時更關注網路安全，討論系統對網路攻擊的脆弱性和可能會與新規則發生衝突，而國家安全部門也將賦予更多權力，包括檢查涉嫌從事間諜活動者的行李和電子設備能力。

報導指出，修法後，中國公民也必須舉報涉嫌間諜活動，且物流和電信公司必須提供技術支持來打擊間諜活動，媒體也必須就此問題對公眾進行教育宣導。

由於間諜定義的擴大解釋和打擊行動規定，已經有許多外國企業開始擔心這些變化，將可能影響他們與員工在中國的經營方式，例如可能會在沒有具體證據情況下遭到拘留。

間諜 北京 紐約時報

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