北斗衛星今年再發射 力拚取代美GPS

需求持續釋放，北斗衛星導航系統應用數量快速增長。圖為小朋友參觀北斗三號全球衛星導航系統模型。（中新社）

第13屆中國衛星導航年會26日在北京 開幕，中國衛星導航系統管理辦公室副主任陳谷倉在會上表示，今年中國計畫發射一至三顆北斗組網備份衛星，進一步提升衛星穩健性和可用性，進而取代美國的GPS。

中新網報導，2020年6月由24顆中圓地球軌道衛星、三顆地球靜止軌道衛星和三顆傾斜地球同步軌道衛星組成的北斗三號衛星導航系統完成部署。2020年7月，北斗三號系統開通全球服務。

央視新聞於今年3月報導稱，北斗三號全球衛星導航系統自2020年建成開通以來，運行連續穩定可靠，持續提供功能強大的衛星導航服務，高精度、短報文等特色服務能力已得到充分驗證。

據統計，目前中國已有超過790萬輛道路營運車輛、4.7萬多艘船舶、4萬多輛郵政快遞幹線車輛應用北斗系統，近8000台各型號北斗終端在鐵路領域應用推廣。

陳谷倉指，北斗已廣泛應用於經濟社會發展各行業各領域，與大數據、物聯網、人工智慧 等新興技術深度融合，催生「北斗+」和「+北斗」新業態，支撐經濟社會數位化轉型和提質增效。

陳谷倉指出，現階段北斗應用已多點開花，在大眾消費領域，華為、蘋果、小米等中國國內外主流智慧手機 廠商均支援北斗。2022年中國國內支援北斗的新入網智慧手機出貨量共計2.6億支，占比達到98.5％。

他表示，下一步將按照體系聚能、結構重塑、融合賦能的基本思路，進一步加快北斗與5G、人工智慧、大數據等新型技術的融合，將繼續實施北斗產業化重大工程，深入推進北斗規模應用市場化、產業化、國際化發展，力爭到2035年建成更加泛在、更加融合、更加智慧的綜合定位時空體系。