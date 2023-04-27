邊境軍事衝突後 中新任防長首訪印度

中國國防部長李尚福（後排中）27日到訪印度參加上合組織防長會議。（美聯社）

中國大陸防長李尚福27日到訪印度 將出席上合組織防長會議，這是2020年中印邊境 衝突以來，首度有大陸防長級別的高級將領訪印，外界普遍預料他會與印度防長辛格互動，是否助於進一步舒緩中印邊境衝突，備受矚目。

李尚福今年3月上任防長後，公開行程並不多，除在北京會見孟加拉與泰國海軍高層外，4月曾到訪俄羅斯。官方指出，此次李尚福到訪印度兩日，除在上合組織防長會議作大會發言外，還將會見「有關國家」代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。

此前大陸國防部 已在3月證實該部工作組赴印度參加上合組織國防部國際軍事合作部門等會議。而李尚福訪印前夕，解放軍與印軍已完成邊境衝突的第18輪軍長級會談，官方指雙方同意「加快解決」中印邊界西段有關問題，不過相較於前兩輪會談，此次並未發布聯合新聞稿。

俄羅斯衛星通訊社援引復旦大學南亞研究中心研究員林民旺分析指，印度防長可能希望通過面對面溝通，了解大陸新任防長對邊境局勢的看法，包括彼此建立工作關係。他認為上合組織對於地區安全的主要意義在於提供多邊平台，如印度和巴基斯坦過去局勢緊張時，正因有此機制，才能在平台進行接觸和討論爭議。

公開資料顯示，上次大陸防長與印度防長會面，是2020年9月在莫斯科上合組織防長會議期間舉行雙邊會晤。據新華社報導，時任大陸防長魏鳳和強調「造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟」。

大陸駐印度使館臨時代辦馬珈則於近日公開表示，中印兩國是擁有28億多人口的最大發展中國家和新興經濟體代表，都處在「時不我待」的現代化建設新階段，「共同利益遠遠大於分歧，雙方開展交流合作的潛力巨大」。