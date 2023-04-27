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談對中策略 英外相搬出了「三國演義」 被批「天真」

中國新聞組／北京27日電
英國外相柯維立（James Cleverly）強調對華發動「新冷戰」、孤立中國，都不符合英國國家利益。(路透)
英國外相柯維立（James Cleverly）強調對華發動「新冷戰」、孤立中國，都不符合英國國家利益。(路透)

英國外相柯維立（James Cleverly）罕有發表針對中國的演說，強調對華發動「新冷戰」、孤立中國，都不符合英國國家利益，英國將和中國進行「強而有力和具建設性」的接觸。不過，此番言論被國內鷹派炮轟「天真」，為訪華討好北京。同時，有媒體指中國國家副主席韓正將赴英出席英國國王查爾斯三世的加冕典禮，外界關注中英緊張關係是否將有改善。

自由亞洲電台報導，柯維立25日晚在倫敦金融城市長官邸，發表關於英國對華政策的演說，是近年極為罕見、針對中國的英國政策表述。柯維立開首就說，很難以「威脅」、「夥伴」或「對手」等一個詞去定義中國，也很難用一句話總括英國的對華政策，認為這是不可能，也是不現實和不明智。

柯維立演說中還大篇幅講述中國歷史，甚至引經據典，搬出《三國演義》名句「分久必合，合久必分」，講述中國如何發展成今天世界主要經濟體。

他以此強調，中國有深厚和複雜的歷史和文明，而英國不可能活在零和世界，無論是在氣候、防疫、經濟還是核擴散問題上，都不能把中國排除在外。英國應和中國建立強而有力和具建設性的接觸。

柯維立說：「要我們向中國宣告某種新冷戰，並表示我們的目標是要孤立中國，這將是清晰容易的，甚至可能讓很多人滿意，但這將是錯誤的，因為這將背叛我們的國家利益，並故意誤解現代世界。」

柯維立在演說前接受英媒訪問，表示自己「無可避免」將訪問中國，但目前未定下時間。

據報導，對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，英國的對華政策從把中國視為「頭號威脅」，一下子跳到「自相矛盾的穩健實用主義」，令人感到奇怪和費解。

裴倫德認為，柯維立此番演說是為訪華鋪路，把英國政府和國內的鷹派言論切割，以討好北京。他表示，這顯示英國政府仍然不理解中國對於以規則為基礎的國際秩序所帶來的威脅，情況令人擔心。

另外，新聞媒體「歐洲政治」（Politico Europe）披露，韓正預計將出席英國國王查爾斯三世的加冕典禮。韓正曾任中央港澳工作協調小組組長，2019年香港反送中運動爆發後，他曾稱「修例風波引發的極端暴力活動是當今世界任何國家不能忍受、不能接受的」。外界預計韓正赴英出席國王加冕典禮，將引起在英港人的不滿。

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