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一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

中訪烏克蘭促和代表 將派駐俄10年俄國通李輝

中國新聞組／北京27日電
李輝曾任中國駐俄大使長達十年。圖為他2019年在莫斯科參加一場會議。(中新社)
李輝曾任中國駐俄大使長達十年。圖為他2019年在莫斯科參加一場會議。(中新社)

中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤連斯基通話，公布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。據悉，中方現任歐亞事務特別代表為李輝，李曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又曾任中國駐俄大使長達十年，是著名的「俄國通」。

香港01報導，1953年出生的李輝自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司，負責東歐和中亞）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。

至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。

據報導，自2008年起，李輝成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。

2019年年中離任前，他於該年5月獲俄羅斯總統普亭在莫斯科克里姆林宮頒授「友誼勳章」。該勳章是俄羅斯聯邦國家級勳章，授予為加強各民族友誼與合作、推動各民族文化交流、促進世界和平、發展國家間友好關係作出傑出貢獻的人士。

李輝出任中國政府歐亞事務特別代表後，2022年6月曾以視頻方式出席由中國國際問題研究院、中國上海合作組織研究中心舉辦的「新時代民主之路」國際研討會，他當時言辭嚴厲地不點名批評有個別國家國內民主進程乏善可陳，卻熱中在國際上搞所謂「民主峰會」，無視其自詡的「民主燈塔」早已坍塌的事實。

此外，對於習近平應約與澤連斯基通電話，中共人民日報旗下環球時報發表社評表示，在烏克蘭危機問題上，中國勸和促談的核心立場始終如一。與美西方一些人主張的「決鬥」式解決方式不同，中國提供了一種充滿東方智慧的不同路徑。

社評並稱，中國能夠和各當事方直接溝通、尋找共識並能得到積極回應，正是因為中方始終堅持客觀公正立場並體現大國擔當，這種作用和影響在當今世界無法替代。

社評指出，中方認為，複雜問題沒有簡單解決辦法，對話談判是唯一可行的出路，各方應通過對話共同尋求歐洲長治久安之道。

大使館 俄羅斯 烏克蘭

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