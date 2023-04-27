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美特別301報告：中列優先觀察名單 美議員點名制裁華為雲

中國新聞組／北京27日電
美國9名共和黨參議員以擔憂國家安全為由，敦促拜登政府對「華為雲」和其他中國提供雲服務的廠商進行制裁。圖為陝西省榆林市一處煤礦部署了華為 5G 基站支持通信和遠程控制。(路透)
美國9名共和黨參議員以擔憂國家安全為由，敦促拜登政府對「華為雲」和其他中國提供雲服務的廠商進行制裁。圖為陝西省榆林市一處煤礦部署了華為 5G 基站支持通信和遠程控制。(路透)

美國貿易代表辦公室（USTR）26日公布2023年度特別301報告，中國再度被列入優先觀察名單。報告指，中國的智慧財產保護與執法仍有許多嚴重問題。與此同時，美國9名共和黨參議員以擔憂國家安全為由，敦促拜登政府對「華為雲」和其他中國提供雲服務的廠商進行制裁。

自由亞洲電台報導，報告指出，2022年中國持續實施專利法、著作權法與刑法，但針對智慧財產權問題的改革步伐有所放緩，雖然權利所有人對部分積極發展表示歡迎，但他們對於這些措施的充分性與有效實施，以及技術轉讓、商業機密、惡意商標、假冒、網路盜版等長期存在的問題仍表示擔憂。

此外，中國官員將智慧財產權與中國市場支配地位連結的說法仍引起強烈關注。美國將繼續關注中國在履行美中經濟貿易協定第一階段承諾方面的進展。

另據本報系聯合報報導，據路透所見信函，9名美國共和黨籍聯邦參議員組成的團體以國家安全疑慮為由，26日促請拜登政府對華為公司旗下的華為雲和其他中國雲端運算平台施以制裁。參議員在信中還要求拜登政府將阿里雲也納入商務部的出口管制名單。

這封信件由以參議員海格提（Bill Hagerty）為首，寫給美國商務部、國務院和財政部，並有另外8名參議員共同簽名連署。據報導，信中寫道，中國的雲計算公司「越來越頻繁地與外國實體打交道，有些甚至是受到制裁的公司，這直接挑戰了美國、我方盟友及夥伴的國家和經濟安全利益」。

美參議員敦促拜登政府「使用所有可用途徑」，包含「透過制裁、出口限制和投資禁令」，對這些公司採取「果斷行動」，並進一步調查中國的雲計算服務公司。

美參議員表示，阿里巴巴於2015年在加州開設兩個雲資料中心，該單位與中國軍方關係密切，因此構成「明顯且持續的國安威脅」，呼籲美國財政部應將其加入中國軍工企業黑名單。

對此，中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，中方一貫反對泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。這種人為阻礙中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終將損害美國消費者自身的利益。

參議員 拜登 華為

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