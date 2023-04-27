中國美商會新民調：6成美企對中重燃信心 5成員工願回流

中國美國商會最新民調顯示，近六成受訪在華美企對中國經濟前景和營收已重燃信心。（路透）

中國美國商會昨發布對在華美國會員企業最新民調 顯示，中國疫情 解封後，近六成受訪美企對中國經濟前景和營收已重燃信心，有73%會員不會將供應鏈移出中國，51%的美企外籍員工願回流中國，但也有近九成會員對美中關係的未來感到悲觀。而中國對美晶片製造商美光科技公司安全審查，凸顯出其他美企恐也遭同樣命運，呼籲美中政府廣納商界建議解決雙方分歧。

據美國之音、第一財經報導，中國美國商會昨天發布年度「美國企業在中國白皮書」和在今年4月18日至20日對109家在華會員企業進行的問卷調查結果。調查結果顯示，有高達59%的受訪美企對中國市場前景表達樂觀，相較去年底分別大幅上升33個和17個百分點。

具投資 意願的美企有52%考量中國市場戰略重要性；不打算增加投資的美商兩大顧慮分別是美中關係的不確定性、以及中國經濟增長預期偏低。有高達87%的受訪美商預期兩國關係將持續惡化，比去年底調查大幅升高14個百分點。高達62%的受訪美企說，美中關係是他們在中國經商的最大挑戰。

中國美國商會政策委員會主席羅斯於4月26日視訊記者會上表示，美中兩國的雙邊關係已顯著地惡化，這當然會影響到跨國企業的經營能力。

結果顯示，僅37%的受訪美企對企業的獲利潛力仍保持樂觀。但有73%的受訪美商不打算將產線移出中國。

商會總裁何邁可在視訊記者會上表示，多數美商不想和中國「脫鉤」，但去年4月的上海封城讓他們驚覺單一國家或供應商的風險，因此，他們必須有較佳的風險管理規畫和多元化的產線佈局，以避免產線過度集中的風險。

相較於疫情期間，多數外籍員工選擇離開中國，何邁可說，此次民調最讓他驚訝的是，調查結果顯示，51%美企外籍員工願意回流中國。外籍員工回流中國的意願強烈。

中國美國商會昨天也發布2023年度「美國企業在中國白皮書」，呼籲美中兩國政府廣納商界建議，共同解決雙邊對國安問題和價值觀層面的分歧。同時建議中國解決非關稅壁壘、負面清單、採購限制和對企業的不公平待遇，以擴大外商投資企業的市場准入。

羅斯並在會中表示，中國對美光科技公司安全審查，顯示中國可能會基於不明確的懷疑，也特別去針對其他公司。「這是一項重大關切問題，因為中國法律和政策上的諸多慣例缺乏透明度，而這是其中一例」。

另據美國之音報導，今年3月7日公布的蓋洛普民調顯示，美國人對中國的好感度創下15%歷史新低。中國人對美國也同樣不滿，據今年1月發表在「當代中國事物期刊」的調查報告，2083名中國受訪者中，75%對美國持負面看法。