我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

中國「不動產統一登記」產權一目了然 將逼貪官現形

中國新聞組／北京26日電
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

土地、房屋等不動產是企業和群眾最普遍、價值最高的財產，通過不動產統一登記，可以明晰產權，避免權益受損。若落實登記，過去動輒千萬受賄的貪官要緊張了，司法機關、紀檢監察機關確實可以迅速查詢到以人為單位的名下所有不動產，將不法所得一網打盡。

每日經濟新聞報導，中國自然資源部25日宣布全面實現不動產統一登記。根據「不動產登記暫行條例」，登記的適用對象方面，包括集體土地所有權；房屋等建築物、構築物所有權；森林、林木所有權；耕地、林地、草地等土地承包經營權；建設用地使用權；宅基地使用權；海域使用權；地役權；抵押權；法律規定需要登記的其他不動產權利。

目前自然資源部全國有約3000個大廳、40000個窗口，每天為40萬群眾和企業提供各類登記服務，累計頒發不動產權證書7.9億多本、不動產登記證明3.6億多份。此外，2000多個市縣同步頒發電子證書證明3.3億多本。

自然資源部自然資源確權登記局局長田文彪表示，不動產登記服務能力和水平穩步提升，實現從多地、多門、多次辦理到一窗、一網、一次，甚至「不見面」辦成，最大限度地減環節、減材料、減時間、降成本，一般登記和抵押登記實現5個工作日內辦結。

據了解，各級自然資源主管部門還積極推動歷史遺留問題導致的不動產「登記難」問題，共解決了1100多萬套房屋辦證問題，惠及2600多萬群眾。

報導指出，很多人希望不動產登記能夠遏制官員腐敗。專家表示，雖然不動產統一登記的初衷不是以反腐為目標，但是如果司法機關、紀檢監察機關等依法查詢的話，確實可以迅速查詢到以人為單位的名下所有不動產，這會對貪腐官員起到震懾作用。

市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

上一則

中企參建沙烏地「智慧城市」美媒酸：是監控城市

下一則

中開徵房地產稅 信號亮了 網：政府沒錢了 設名目徵稅

延伸閱讀

中國全面實現不動產統一登記 房地產稅可能全面落地

中國全面實現不動產統一登記 房地產稅可能全面落地
巧佳的麻煩事（三三）

巧佳的麻煩事（三三）
擲爆裂物襲擊日相岸田文雄 犯嫌過去曾批安倍國葬及舊統一教

擲爆裂物襲擊日相岸田文雄 犯嫌過去曾批安倍國葬及舊統一教
王毅晤德外長：中曾支持兩德統一 相信德也會支持中統一

王毅晤德外長：中曾支持兩德統一 相信德也會支持中統一

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
安徽一所高中近日發生校園抗議事件，多名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲撻伐一名男學生，高喊「渣男！渣男！」。(視頻截圖)

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

2023-04-22 11:00

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院