英外相：「新冷戰」孤立北京 違背國家利益

英國外交大臣柯維立25日向同屬執政保守黨的對中鷹派發出警告，稱英國必須接觸中國，而不是在「新冷戰」孤立北京當局，因為此舉違背英國國家利益。圖為金融時報報導截圖 。（取材自觀察者網）

英國 外交大臣柯維立25日向同屬執政保守黨的對中鷹派發出警告，稱英國必須接觸中國，而不是在「新冷戰」孤立北京 當局，因為此舉違背英國國家利益。

英國政府3月公布國防與外交政策的「2023綜合評估更新」，將英國與中國此一新崛起大國的關係稱作「畫時代與系統性挑戰」。

柯維立則在備受期待的倫敦金融城市長官邸復活節晚宴的演講中，闡述了英方對中方的態度。

英國廣播公司報導，此前的外交大臣按慣例用此一年度演講列舉他們對各式各樣外交政策問題的看法，但柯維立有別於此，將整篇演說用於闡述中國。

柯維立列出一個三方兼顧的做法，即限制中方參與英方視為對國安至關緊要的領域，增強英方跟印太盟邦的關係，還有最具爭議的直接接觸中國以促進關係穩定。

柯維立還向保守黨內愈來愈直言不諱的對中鷹派發出訊息，警告中英兩國公開對抗的時代可能傷害英國經濟利益，並限制西方處理共同挑戰的能力，其中包括了氣候變遷 與核武擴散。

柯維立說，「對我而言，宣告一場新冷戰，表明我們的目標是要孤立中國，這樣將清楚，而且輕鬆，或許甚至令人滿足。清楚、輕鬆、令人滿足，而且錯誤，因為這將是違背我們的國家利益，而且故意誤解了現代世界」。