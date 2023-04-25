塞爾維亞總統做這件事 成「中國武器最好的海外推銷員」

塞爾維亞總統武契奇與匈牙利總理歐本。(取材自牛彈琴)

有中國官媒新華社背景的微信 公眾號「牛彈琴」發文表示，塞爾維亞總統武契奇日前陪同到訪的匈牙利總理歐本，觀摩塞爾維亞軍事武器裝備展，不停地介紹從中國採購的防空導彈及無人機裝備。該文章指出，「真沒想到，武契奇成了中國武器的最好海外推銷員…他努力的畫面讓人感動」。

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北京 日報客戶端報導，該文章根據視頻表示，武契奇很是自豪，指著這些武器裝備對歐本說，這些都來自中國。他還親自帶著歐本進入FK-3指揮車，在車內體驗了一把。

按照外媒報導，武契奇還向歐本展示從中國採購的FK-3/「紅旗-22」防空系統，並告訴歐本，「這些來自中國的CH-95無人機第一次被公眾看到」。歐本看得頻頻點頭。

文章陳述：「我也不懂軍事裝備，但一個歐洲國家總統，向另一個歐洲國家也是北約 國家的領導人，這樣自豪地介紹自己買的中國武器，感覺還是破天荒第一次。」看一些網友的評論，感慨這是真正的最強買家秀，「像極了一個大男孩向小伙伴炫耀自己的玩具」。

據報導，這次裝備展，共動員了約5000名軍人、60多架飛機、直升機和無人機、2300多種武器和軍事裝備，還有不少坦克和裝甲車。

文章指出，按照武契奇的說法，塞爾維亞再沒有比現在更強大的軍隊，「人民將看到自己的軍隊，並為這支部隊感到驕傲」。但中國武器，毫無疑問是最亮眼的部分之一。

文章說，為什麼現在舉辦裝備展？就在兩位領導人參展的第二天，科索沃北部的塞族聚居區，將舉行地方選舉，但這次選舉遭到很多塞族民眾的抵制，武契奇更痛批，這完全是「骯髒和卑鄙的伎倆」。現在，向外界展示軍事實力，應該也是塞爾維亞釋放的一個信號，不管西方怎麼支持科索沃，塞爾維亞不會屈服。兩個歐洲領導人站在一起，既是這兩位意氣相投老朋友的一次見面，也是歐本對武契奇的一種公開支持。

塞爾維亞軍事武器裝備展。(取材自牛彈琴)