中國與新加坡將聯合軍演 美媒：挑戰美影響力

玉林艦是中國自主研究設計建造的新型導彈護衛艦。（取材自北京網絡廣播電視台）

才剛結束21日至23日在南海的3天軍事演習，中國持續搶占區域話語權，並擴大與盟友的合作。據中國國防部 發布，將派導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦，於4月下旬至5月上旬，赴新加坡 參加「中新合作-2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展。美媒報導，這是為了抗衡美在東南亞 影響力。

本報系聯合報報導，據中國國防部發布訊息，根據2023年國際軍事合作計畫和中新雙方共識，解放軍海軍導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦將於4月下旬至5月上旬，赴新加坡參加「中新合作-2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展。

中國國防部還說，活動期間，解放軍海軍代表團將觀摩海事防務展並參加國際海事安全研討會。

另，據中國海事局網站發布，葫蘆島海事局發布航行警告，自4月25日8時至4月27日18時，渤海北部進行軍事演習，禁止駛入。

另據美國之音報導，為抗衡美在東南亞影響力，中國和新加坡將舉行聯合軍事演習，這是雙方自2021年以來第一次。

路透報導，兩年前，中國和新加坡在南中國海最南端的國際海域舉行了一次軍事演習。此前，兩國升級了2019年雙邊防衛協定，包括進行兩國海陸空軍之間更大規模的演習。

中國與新加坡之間加深軍事合作，正值南中國海緊張關係因中國在這一地區的不斷軍事化而加劇之際。對南中國海沒有主權聲索的西方國家，包括美國等國的海軍，為了維護在這一具有戰略意義的國際海域的自由航行權利，近年加強了在南中國海的艦機航行。