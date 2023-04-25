「回家」在即… 旅美熊貓丫丫吃中國餅乾 過渡期平穩

北京動物園工作人員和孟菲斯動物園工作人員一起與「丫丫」增進熟悉度。（新華社）

旅美20年的大熊貓丫丫因健康問題引發爭議後，將於近日返回中國。新華視點近日訪問田納西州 孟菲斯動物園 副園長、工作人員等，公開丫丫的身體狀況及歸國準備。據稱，目前丫丫的體重和健康相對平穩，牠在過渡時期已經在食用中國提供的餅乾，以便消化系統能夠盡快適應。

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今年2月，中方赴美大熊貓專家組抵達孟菲斯動物園後，現場查看了丫丫的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。

赴美的北京 動物園獸醫説，中國相關主管部門、中國動物園協會、北京動物園專門建立了一支由飼養員和獸醫等組成的專家團隊，共同分析評估丫丫的健康狀況。目前，丫丫的體重和健康狀態相對平穩。

今年初，一些關於孟菲斯動物園「虐待」中國大熊貓的言論在網絡傳播，如「沒有新鮮竹子吃」、「瘦骨嶙峋」等。

對此，孟菲斯動物園副園長勞倫．卡斯基表示，動物園會給丫丫投餵不同種類的竹子，丫丫的食量也會隨季節變化。此外，動物園還會為丫丫準備甘蔗、葡萄、餅乾等輔食。

「每天早上牠通常會吃一塊甘蔗。牠最喜歡的還是葡萄，不過我們只會給牠100公克左右。」孟菲斯動物園飼養員漢娜．克羅斯菲爾德解釋説：「畢竟牠是隻大熊貓，食物需要以竹子為主以保持健康。」在竹子的偏好上，丫丫更傾向葉子多的品種。

據報導，在孟菲斯動物園工作人員的眼裡，丫丫是一隻有趣的、喜歡與人親近的大熊貓。

「『丫丫』非常喜歡和人相處，當看見我們時牠會走過來打招呼，你真的能在牠臉上看到微笑。」卡斯基説。

丫丫旅居美國協議期限為十年，2013年到期後又延長了10年。去年12月，孟菲斯動物園宣布將把旅美大熊貓丫丫歸還中國，按期結束20年的合作研究。

旅居美國的大熊貓「丫丫」。（新華社）

據了解，北京動物園選派的獸醫和飼養員於3月16日抵達孟菲斯動物園，與此前在美的中國動物園協會專家一道，熟悉了解丫丫的生活習性和飼養情況，同時，細化回國前的準備工作。

北京動物園工作人員正在檢查「丫丫」食用的竹子。 （新華社）

「為回國後更好地飼養『丫丫』，我們在孟菲斯也跟美方飼養員學習了一些行為訓練的手勢和密碼。」赴美的北京動物園飼養員説。