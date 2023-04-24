中駐歐盟使團長傅聰：中俄合作無上限、中歐同樣如此

中國駐歐盟使團團長傅聰。（路透）

隨4月初法國總統馬克宏、歐委會主席范德賴恩訪問中國，中國正積極推進中歐關係。中國駐歐盟 使團團長傅聰近日在接受中媒專訪時表示，中俄合作是「無上限」的，中歐同樣如此，並稱不應將中歐關係與烏克蘭 問題捆綁，並提到，沙烏地阿拉伯和伊朗 兩國和解，對解決烏克蘭危機在內的其他國際熱點問題，具有重要借鑑意義。

據澎湃新聞，傅聰在受訪時，談及歐盟謀求戰略自主，以及烏克蘭問題上中歐的溝通及中方立場等，提及中方支持歐洲聯合自強，堅決反對搞陣營對抗。

傅聰說，他反覆向歐方強調，中歐關係是多面向的，不是單一議題的；中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁。

他說，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，中國也是這場危機的受害者，在烏克蘭危機上指責中方完全站不住腳，中方的目標就是實現和平，方式就是勸和促談。「總而言之，雙方（中歐）日益認識到，烏克蘭問題不應成為中歐之間的問題，更不應成為雙方交流合作的障礙」。

對於中俄關係「無上限」的說法，傅聰解釋，歐方也應正確理解，中國一貫堅持在和平共處五項原則的基礎上和各國發展友好合作關係。「我們也始終認為，各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限。中俄合作是『無上限』的，中歐同樣如此。」

傅聰還示警，要對利用中俄關係挑撥中歐關係的圖謀保持警惕。他說，一些國家、一些人士反覆編造炒作所謂中國事先知情、中俄合作無上限、中國提供武器等虛假訊息，目的就是造謠抹黑中國、挑撥中國和其他國家關係，實現其不可告人的目的。

接著，對於在中國斡旋下，沙烏地阿拉伯和伊朗簽訂關於恢復外交關係的協議，傅聰直言，這對解決包括烏克蘭危機在內的其他國際熱點問題具有重要藉鑑意義：一是要堅持政治解決、談判解決；二是要堅持減壓降溫，避免火上澆油；三是要合作應對外溢效應。

提及中歐關係的兩個外部因素：烏克蘭危機、美國對歐盟的影響。傅聰說，歐方不應透過烏克蘭危機的棱鏡看待中歐關係，更不能以犧牲中歐關係和中國利益為代價發展對美關係，「我們希望並相信，歐盟有勇氣、有智慧、有能力實現真正戰略自主。」

展望未來，傅聰說，雙方要相向而行，加快落實領導人達成的重要共識，全面重啟各領域交流對話，穩固中歐友好合作主基調。他說，舉辦新一次中歐領導人會晤是今年中歐雙方最重要的政治議程，目前雙方正加緊對接，積極推進各項籌備工作。