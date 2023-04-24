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解放軍邁入「3航母」時代 專家：福建艦最快下半年海試

中國新聞組／北京24日電
專家預計福建艦今年下半年會進行海試。圖為2022年6月福建艦下水命名儀式現場。(視頻截圖)
專家預計福建艦今年下半年會進行海試。圖為2022年6月福建艦下水命名儀式現場。(視頻截圖)

4月23日是中國海軍成立74周年紀念日，央視新聞官宣指出，中國第三艘航母福建艦於2022年6月17日舉行下水命名儀式後，後續的測試、繫泊試驗已順利展開；專家稱這預示福建艦最快下半年海試。隨著福建艦完成海試並最終形成戰鬥力，中國海軍將真正邁進「三航母」時代，且未來勢必還會建造第4艘航母。

福建艦於去年6月下水，之後開展一系列裝備安裝和調試工作。據央視22日披露最新進展，福建艦「動力測試、繫泊試驗順利展開」。報導並指出，福建艦最終形成戰鬥力之後，象徵人民海軍真正邁進三航母時代。而由於中國海洋面積廣闊，僅遼寧艦、山東艦、福建艦三艘航空母艦無法滿足需求，未來勢必會繼續建造新的航空母艦。

而隨著福建艦服役，與之配套的新型艦載機也將陸續揭開神秘面紗。電磁彈射的起飛方式決定福建艦可以搭載固定翼艦載無人機、重型艦載戰鬥機以及固定翼艦載預警機等多種新型艦載機，這些新機型的亮相值得期待。而配置電磁彈射意味福建艦未來可搭載更多機型的艦載機。

環球時報引述軍事專家宋忠平表示，央視報導中提及動力測試和繫泊試驗，表明在繫泊試驗中已進行部分動力試驗，包括電路、氣路和油路測試，這也證明福建艦已為海試做好了充分準備。「另外要進行完整的動力試驗，福建艦需要離開港口到海上進行，根據公開的進程預計下半年會進行海試」。

此外，從央視報導畫面中引用的模型能看到福建艦上搭載的艦載機趨勢，殲15、殲35、空警600，直20以及隱身無人機都會列裝航母。「可以想見，電磁彈射器和電磁攔阻器也正在緊鑼密鼓地開展，美國『福特』號航空母艦的電磁彈射裝置平均無故障工作時間有限，而我們將會提升電磁彈射裝置的可靠性、安全性，讓無故障工作時間越長越好」。

軍事專家曹衛東也表示，福建艦海試達到標準就可能加入海軍的戰鬥序列。為補齊短板，中國可能還有更多的兩棲攻擊艦、新型導彈驅逐艦、護衛艦，以及援潛救生船隻等水面艦艇加入，這些援潛救生船隻是作戰艦艇編隊的保障。至於海軍未來會不會有隱身艦載機，還有無人飛機等，「這些都是我們在未來可以期待的」。

央視22日披露福建艦最新進展，稱其「動力測試、繫泊試驗順利展開」。(視頻截圖)
央視22日披露福建艦最新進展，稱其「動力測試、繫泊試驗順利展開」。(視頻截圖)

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