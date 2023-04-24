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美重審通信設備企業執照 被指針對中企

中國新聞組／北京24日電
去年11月以來，美國禁止華為及中興通訊等五家中國企業的通信設備和攝像頭在美國新增銷售。圖為中興通訊在北京舉行的展會上的展位。 （路透）
去年11月以來，美國禁止華為及中興通訊等五家中國企業的通信設備和攝像頭在美國新增銷售。圖為中興通訊在北京舉行的展會上的展位。 （路透）

美國聯邦通信委員會（FCC）日前表示，將針對已在美國獲得營業執照的國外通信設備企業進行執照重新審查。日經中文網報導指出，此舉凸顯被取消執照的中國企業今後可能會增多，美國政府在通信領域與中國分離的政策更加明顯。

美國聯邦通信委員會上周宣布，針對已在美國獲得營業執照的國外通信設備企業，把進行重新審查定為義務並將與美國安全保障部門合作實施審查。如果企業存在參與間諜活動的可能，將被取消執照。這也是美國政府首次規定，對已頒發執照企業進行更新手續。

報導說，美國聯邦通信委員會不斷從通信領域排除有實力的中國企業。截至目前，美國拜登政府已取消中國大型電信企業中國電信和中國聯通的美國營業執照。自去年11月以來，美國也事實上禁止華為及中興通訊等五家中國企業的通信設備和攝像頭在美國新增銷售。

而除了大企業外，中國的新興通信設備企業也在進入美國市場。美國當局的目標是通過引進此次新規，對中國產品和服務布下一張大網。

拜登政府表示，在環境和普通物品的貿易方面，將維持與中國的經濟合作。另一方面，圍繞通信設備和半導體等尖端高科技，在推進與中國的分離。

拜登 間諜 華為

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