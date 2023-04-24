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北京市長視訊蓋茲 敲定3領域合作 加速醫藥、公衛、AI研發

記者黃雅慧／綜合報導
微軟創辦人比爾蓋茲（見圖）近日與北京市長殷勇視訊。（歐新社）
微軟創辦人比爾蓋茲（見圖）近日與北京市長殷勇視訊。（歐新社）

北京市長殷勇近日以視頻形式會見美國蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯席主席、美國微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），蓋茲基金會表示，願與北京市共同推動研發中心加速發展，在醫藥健康、公共衛生、人工智慧等領域進一步拓展合作。

第一財經報導，殷勇表示，北京市正加快建設國際科技創新中心，在醫藥健康領域擁有豐富的科研資源，基礎研究和臨床應用優勢突出，也將醫藥健康產業作為驅動未來產業發展的重要動力之一。

殷勇首先稱讚蓋茲基金會在京設立的全球健康藥物研發中心不斷發展，在應用人工智慧技術賦能創新藥物研發、推動成果落地轉化方面取得一系列突破性進展和成就，為北京和全球衛生健康事業發展作出積極貢獻。他希望蓋茲基金會與北京繼續深化合作，更好推進研發中心建設發展，而北京市政府也將持續優化營商環境，為蓋茲基金會在京發展提供全方位支持。

此前，比爾蓋茲在2021年受訪指出，中國研發能力和豐富的人才儲備，對促進國際合作、改善現有的早期藥物研發體系，起到了至關重要的作用。

公開資料顯示，全球健康藥物研發中心（GHDDI）是在中美加強公共衛生和全球衛生安全合作的大背景下，由北京市政府、蓋茲基金會以及清華大學共同建設的世界一流的非盈利性全球醫藥創新機構，也是該類藥物研發中心首次在大陸落地，成為大陸國內科技領域首個採用創新的PPP（Public Private Partnership）模式的民辦非企業單位。該中心主旨在於針對影響發展中國家貧困人口的重大疾病研發新藥，為解決發展中國家面臨的突出疾病挑戰。

清華大學與比爾蓋茲於2016年1月22日就在北京聯合成立「全球健康藥物研發中心（北京）」簽署合作備忘錄；同年8月17日，研發中心在北京正式登記註冊，並於2018年末入駐北京中關村東升國際科學園。

北京 比爾蓋茲 人工智慧

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