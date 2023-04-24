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中國2招提振外貿 推穩規模、優結構政策

記者黃雅慧／綜合報導
中國推出新一波外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。（本報系資料庫）
中國推出新一波外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。（本報系資料庫）

雖然中國在今年第1季外貿進出口年增4.8%，但中國商務部副部長王受文23日表示，中國外貿形勢依然複雜嚴峻。從外部環境看，「外需的不確定性仍然是最大制約因素。」也因此，國務院推出外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。

王受文說，從去年10月到今年2月，外貿出口以美元計都是負增長。與此同時，中國外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

對外貿嚴峻形勢，王受文表示商務部專門到中國18個省市調研，與海關總署與人行等有關部門制定相關政策，國務院據此出台穩規模與優結構等兩方面政策。

在穩規模上，王受文指出三方面內容：一是創造貿易機會，比如廣泛恢復線下實體會展。包含廣交會在內，商務部在今年第1季進行備案或審批的各類展會達186個；此外還提高亞太經濟合作會議（APEC）商務旅行卡辦理效率、發布國別貿易指南等。

二是穩定重點產品，比如協助汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，保障大型成套設備項目合理資金需求等。

三是研究設立服務貿易創新發展引導基金二期、鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，積極滿足中小微企業對外貿融資的需求，加快拓展產業鏈承保等一系列具體措施。

在優結構上，王受文提及兩部分：一是優化貿易方式，引導加工貿易向中西部、東北地區進行梯度轉移。為此，將認定第二批國家加工貿易產業園，下個月將在廣東東莞舉辦第13屆加工貿易產品博覽會，組織中西部、東北地區與沿海地區產業對接，推動加工貿易轉移和轉型升級。

二是優化外貿發展環境，發揮預警體系和法律服務機制作用，深入推進「單一窗口」建設。同時還將編發重點行業應用指南。

王受文說，商務部將與地方政府和有關部門，密切追蹤外貿運行狀況，做好形勢分析研判，並督促政策落實，在穩住外貿規模的基礎上進一步優化對外貿易結構。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。（取材自中國網）
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。（取材自中國網）

商務部 國務院 融資

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