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美元霸權立基世人對美國的信心 人民幣能否稱霸 關鍵在自身

本報記者林則宏
美國利用美元的獨特地位作為金融制裁工具，使得愈來愈多國家減少對美元的依賴，人民幣因此成為另一個選項，但要取代美元仍有一段路要走。（記者侯永全／攝影）
美國利用美元的獨特地位作為金融制裁工具，使得愈來愈多國家減少對美元的依賴，人民幣因此成為另一個選項，但要取代美元仍有一段路要走。（記者侯永全／攝影）

中美間除了貿易戰、科技戰、外交戰，以及軍事上日益針鋒相對的較量，另一場無硝煙戰爭—貨幣戰爭也悄然上演，儘管人民幣迄今仍遠遠無法挑戰美元霸權地位。

目前美元仍居獨霸地位，但比起巔峰時期美元在全球外匯存底中的占比高達71%，已明顯下滑。

根據IMF最新發布的報告，截至去年第四季，美元在全球外匯存底的占比為58.36%，人民幣占比2.69%，排名第五，還次於歐元、日圓與英鎊。但近年來美元和人民幣的消長十分明顯。

長久以來，美國在全球經濟占有主導地位，美元的穩定性和流動性，讓各國願以美元作為儲備與結算貨幣。但俄烏衝突後，美國通過其主導的全球金融系統對俄羅斯國家和個人實施金融制裁，讓各國見識到美國政府對於美元霸權濫用的風險。

對於目前積極推動「去美元化」的國家，包括俄羅斯、伊朗、巴西等，相較於歐元、日圓或英鎊，肯定更願意以人民幣作為替代的選擇，原因無他，意識形態上彼此更為接近，而且歐盟、日本、英國，基本都是美國盟友。

儘管美國財政部長葉倫於日前示警，美國對俄羅斯等國祭出經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，受制裁國正尋求美元的替代貨幣。

但葉倫的警告，不意味人民幣很快就能對美元構成挑戰。

美元的國際貨幣地位立基於美國的整體國力，不只是經濟、軍事實力，還包括科技實力。美國透過技術封鎖就能讓中國最強的科技大廠5G手機從此斷供，北京當局對此則是毫無還擊之力。若美國進一步加大對中國的科技封鎖，衝擊的將不會是個別企業或產業。

更重要的是，美元的國際貨幣地位還立基於世人對美國的信心。未來世界一旦發生重大變故，無論是另一場國際經濟危機或重大軍事衝突，問問中國民眾，關鍵時刻更願意持有人民幣或美元？答案就很清楚了。

貨幣 俄羅斯 葉倫

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