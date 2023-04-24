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人民幣貨幣圈成形 跨境結算規模增37%

中國新聞組／北京24日電
專家表示，人民幣在內的任何貨幣想取代美元，不是一夕之間就能發生，目前只能思考如何降低對美元的依賴。（本報資料照片）
專家表示，人民幣在內的任何貨幣想取代美元，不是一夕之間就能發生，目前只能思考如何降低對美元的依賴。（本報資料照片）

據國務院昨天公布數據，2022年全年中國貨物貿易跨境人民幣結算規模年成長37%，相較2021年提高2.2個百分點。專家分析指出，美國在對俄羅斯等國經濟制裁等政策面向上，恐讓美元全面「武器化」，反加速美元主導性的流失；而此時中國在加強推動人民幣結算又動作頻頻且已有具體成果，由數據可看出「人民幣貨幣圈」正逐步形成，料將改變國際貿易生態。

國務院新聞辦公室昨天舉行記者會，說明推動「穩外貿、穩規模、優結構」政策情況。中國人民銀行國際司長金中夏在會中表示，2022年全年的中國貨物貿易領域，跨境人民幣結算規模年成長37%，在整體外貿結算中比重約19%，與2021年相比提高了2.2個百分點。2022年持續優化跨境貿易人民幣結算環境，提高跨境貿易便利化。

中央社報導，在本幣結算的議題中，中國與俄羅斯合作最為積極，外界認為，在歐美國家加強對俄制裁之際，中俄藉此對抗並形成更加緊密的關係。據路透報導，俄羅斯副總理諾瓦克於當地時間22日接受俄媒訪問時表示，「中國目前已經在使用人民幣購買天然氣和部分石油，這種趨勢將繼續下去」。

事實上，早在15年前，中國即透過與各國簽訂人民幣業務清算協議及央行間貨幣合作協議，一步步持續推動人民幣取代美元。而在當前國際情勢下，人民幣確為一些不願過度依附美國的國家提供了另一個選擇。去年俄烏戰爭爆發後，美國對俄羅斯採取一系列金融制裁，包括將俄羅斯逐出SWIFT交易系統，凍結俄羅斯央行6000多億美元外匯存底，又為人民幣國際化創造一個前所未有的絕佳機遇。

中信證券首席經濟學家明明接受證券日報採訪時指出，美國依賴美元的霸權主義，常用金融工具對其他國家進行制裁，導致各國為應對潛在的制裁風險，紛紛繞開美元，尋求更多雙邊本幣結算途徑。

據統計，中國人民銀行已與40個國家和地區央行或貨幣當局簽署雙邊本幣互換協議，在29國家和地區有31家境外人民幣清算行。「人民幣貨幣圈」正在逐步形成。

美國財長葉倫日前表示，美國對俄羅斯等國實施的經濟制裁，恐怕對美元在全球的主導地位帶來風險。有專家指出，從美元清算到金融交易、貿易、產業技術管制等，美國全面讓美元「武器化」導致越來越多國家警覺對美元的過度依賴，也加速美元流失其主導性。

人民幣挑戰美元霸權 （資料來源：IMF報告、SWIFT、中國人民銀行）
人民幣挑戰美元霸權 （資料來源：IMF報告、SWIFT、中國人民銀行）

俄羅斯 貨幣 央行

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