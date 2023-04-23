尹錫悅談台灣 中韓交鋒變嗆辣 中：玩火自焚 韓：謹言慎行

南韓總統尹錫悅有關台海局勢的談話，引起南韓與中國連日來隔空對嗆。(Getty Images)

南韓 總統尹錫悅一句「台灣議題是全球性議題」，引來中國外交部長秦剛 以「在台灣問題上玩火者，必自焚」疑回嗆。南韓外交部昨天呼籲中方「謹言慎行」。南韓的回應立刻引來中國官媒不滿，發出社評怒批尹錫悅的涉台言論是「中韓兩國1992年建交之後韓方最惡劣的一次表態」，南韓通過冒犯挑釁中國來討美國歡心，其外交的「國格」已碎了一地。

尹錫悅18日接受路透專訪時表示，台灣議題不僅限於中國大陸與台灣之間，而是全球性議題，南韓和國際社會都反對以武力改變現狀。這番說法引來中方嚴詞回應指台灣問題純屬中國內政，「不容他人置喙」。南韓外交部則召見中國駐韓大使邢海明就中方評論提出強烈抗議，中方則稱已分別在北京 和首爾向韓方提出嚴正交涉。

接著，秦剛21日在一場演講中說，中國在二戰後收回台灣，既然收回來了，「就絕不會再失去」；任何人要干涉中國主權安全，「在台灣問題上玩火者，必自焚」。

據韓聯社引述有分析觀點認為，秦剛這番發言可能是在回應尹錫悅的涉台言論。南韓外交部官員也在同一天指出，南韓將始終一貫堅持基於互相恪守國格和禮儀、相互尊重、互惠互利的精神，希望中方也能給予響應，謹言慎行。

中韓之間有關台灣言論的交鋒似乎越演越烈。中國官媒環球時報昨天對此發表社評指出，這兩天南韓外交有關的操作，給中國人造成的費解甚至多於憤慨。南韓外交部不但不就韓方干涉台灣問題向中方做解釋或者道歉，反而召見中駐韓大使提出「強烈抗議」，還上升到了「國格」的地步。究竟是誰失禮誰無理？

況且，秦剛「玩火者必自焚」說並沒有點任何人，卻馬上被南韓外交部對號入座，還竟然表示希望中方「謹言慎行」。「韓方這麼敏感，這麼激動，只能說明它的心虛，事實上已經把自己當成了『台灣問題上的玩火者』之一」。

社評並指尹錫悅政府此次在台灣問題上的言論，「是中韓兩國1992年建交之後韓方最惡劣的一次表態」。南韓通過冒犯挑釁中國來討美國歡心，在華盛頓那裡丟掉的「國格」和外交自尊，想通過對中國示強找補回來嗎？看來，南韓外交在有必要加強歷史學習之際，還得治一治對美的軟骨病。韓方說出既無知又惡劣的話，還搞得自己像個受氣包很委屈。南韓外交該深刻反思並自重。