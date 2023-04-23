中菲外長允化解南海分歧 小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」

菲律賓總統小馬可仕22日在馬尼拉會見中國國務委員兼外長秦剛。（中新社）

中菲關係近來因美國因素出現緊張，中國外長秦剛 昨天在馬尼拉與菲國外長馬納羅會談，針對近期雙方的南海島礁議題以及美國擴充在菲律賓的軍事基地等爭端，雙方重申透過對話與深化合作應對共同挑戰的「共同承諾」。

根據菲律賓外交部臉書 直播影片，秦剛在會談開場指出，當前國際變亂交織，中菲關係保持健康穩定發展不僅符合人民的心，也符合地區國家共同期盼。他指出，中國願與菲律賓一道把兩國元首共識落到實處，本著重信守諾、協商對話精神妥處分歧。

公開資料顯示，近期雙方已於馬尼拉舉行第23次外交磋商、南海問題雙邊磋商機制第七次會議，今年第八次會議將在中國舉辦。

馬納羅則表示，兩國元首達成的共識認為海上問題不是雙邊關係的全部，要尋找有效管控分歧方法，特別是關於菲國漁民問題、處理海上影響漁民生計事件。他強調，期待會談可進一步雙方在解決共同問題和挑戰方面上取得更大進展。馬納羅隨後並在推特上發文指，會談期間雙方重申透過對話與深化合作應對共同挑戰的「共同承諾」。

官媒菲律賓國家通訊社指出，由於北京 擔心新的美菲「加強防務合作協議」軍事基地將被用來干預台灣海峽的緊張局勢，馬納羅在會談中重申將「繼續堅持一個中國政策」，同時對台海緊張局勢升級表示關切。

菲律賓總統小馬可仕昨天傍晚在馬拉坎南宮接見秦剛，據中國外交部網站，小馬可仕表示，台灣問題是中國內政，菲方將一如既往恪守一個中國政策。菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊，願深化菲中友好，擴大合作，加強溝通，妥善處理海上問題。小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」，有助於「解決馬尼拉和北京之間的問題」。

秦剛則表示，希望菲方正確把握歷史大勢，著眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發，妥善處理涉台、涉海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整。中方提議進一步完善涉海聯絡機制，管控好局勢。

小馬可仕在會後聲明中說，與秦剛能夠稍微談一談事情，為未來制定計畫，繼續致力於發展菲律賓和中國之間的關係。他表示，馬尼拉和北京仍在建立更多的溝通渠道，以應對「西菲律賓海（近菲南海）發生的任何涉及中國和菲律賓的事件」，相信這些問題將得到解決，對兩國都有利。