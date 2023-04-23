解放軍模擬登島 航母、兩棲攻擊艦、萬噸驅逐艦齊亮相

海軍宣傳片「蛟龍行動」中， 山東艦滿載21架殲15戰鬥機。(取材自微博)

解放軍 海軍4‧23建軍74周年前夕，22日公布一支主題宣傳片「蛟龍行動」，國產航母、075型兩棲攻擊艦、055型萬噸驅逐艦等海軍「三巨頭」齊亮相，模擬在西太平洋準備登島作戰情况，呈現解放軍海軍各兵種聯合立體作戰的戰鬥力，這一情節雖未明言，很顯然是一次以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓過程，其傳遞出來的政治訊息也不言可喻，環球時報直指行動明確震懾台獨。

綜合媒體報導，「蛟龍行動」時長約6分鐘，這是海軍連續3年在海軍節發布專題宣傳片，影片暗藏三大彩蛋。當中有國產航母山東艦，兩艘075型兩棲攻擊艦海南艦和廣西艦，包括無錫艦等055型萬噸導彈驅逐艦。這三款海軍重器同時亮相宣傳片，用意引起各種猜想。

環球網報導，片中一開始是由海南艦單獨亮相，但其後在運送攻擊隊員前進目標時是由潛艦負責運送，而最後在獲得突擊隊員傳回的目標訊息後，正式發起攻擊時，則出現山東艦航母、以及舷號31、32號的海南艦與廣西艦兩艘075型兩驅攻擊艦，另一艘並明示舷號的055型萬噸驅逐艦則在其多元發射系統上齊發導彈。

據報導，軍事專家認為，通過該宣傳片的畫面可以看到，山東艦幾乎滿載艦載機、進行實戰演練，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以進行各種任務。

報導指出，宣傳片提及「執行作戰任務，目標西太海域」，環球時報指海軍特種部隊「蛟龍突擊隊」，則是對台登陸作戰中的首批作戰力量。

從4月22日至24日，海軍在青島、上海、廣州等22個城市舉行軍營開放，並在沿海軍港碼頭，展示多型海軍現役主戰艦艇，青島展示的三艦一船中開封艦熱度最高，這也是該型導彈驅逐艦首次向公眾開放，有小軍事迷專程從北京 坐高鐵趕到青島看開封艦。

開封艦是中國自主設計並建造的052D型導彈驅逐艦，舷號124。2021年4月正式加入人民海軍戰鬥序列。作為人民海軍主力作戰艦艇，主要擔負防空、反潛和對海攻擊任務，具有很強的海上綜合作戰能力