王文濤巴黎推介中國進博會 法國並將擔任明年主賓國

王文濤在中國進博會法國推介會上致詞。（取材自商務部官網）

依據中國商務部 網站訊息，中國商務部部長王文濤在法國當地時間4月21日出席在法國巴黎舉辦的第六屆中國國際進口博覽會推介會並致詞時表示，舉辦進博會，是新時代中國推動高水平開放的重大決策，也是中國主動向世界開放市場的重大舉措。中國對外開放的基本國策不會改變，開放的大門只會越開越大。

王文濤說，中國正在全面推進中國式現代化，將為各國企業提供更廣闊市場空間、更多合作機遇。歡迎各國企業深耕中國市場，深化對華合作。

法國總統馬克宏 才於4月初訪問中國，王文濤此刻在法國推介今年第六屆中國進博會，是中法經濟擴大合作意願的具體落實。而第六屆中國進博會將在11月5日到10日在上海舉行。

王文濤表示，近年來，在兩國元首戰略引領下，中法經貿關係實現穩定健康發展。法國政府和企業一直都是進博會的常客，積極通過進博會平台開拓中國市場，擴大對華合作。

他並宣布，法國已應邀擔任2024年第七屆進博會主賓國。歡迎法國企業積極參與進博會，把更多優質特色產品、技術和服務推向中國和全球市場，共享中國發展機遇，共添全球發展動能。

這場推介會由中國國際進口博覽局、中國駐法國大使館共同主辦。中國駐法國大使盧沙野、中法兩國相關機構和企業代表300餘人出席活動。

除了明年的中國第七屆進博會，法國將應邀擔任主賓國。在馬克宏訪中時兩國簽署的「中法聯合聲明」中，法方也應允擔任2024年「中國國際服務貿易交易會」的主賓國。

另一則商務部官網公布訊息則指出，王文濤當地時間21日下午在巴黎與法國經濟、財政及工業、數字主權部部長勒梅爾舉行會談，雙方就積極落實兩國元首經貿共識、擴大雙邊貿易投資 規模、促進綠色低碳投資合作以及為雙方企業營造公平、公正營商環境等議題進行坦誠務實交流。