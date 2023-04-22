遼寧、山東雙航母編隊首次同現西太平洋 驚動日軍跟蹤

央視發布遼寧艦演練畫面，左上方為日本出雲號。（取材自央視國防軍事）

央視報導，解放軍 航母「遼寧艦 」近日於西太平洋展開防空、反潛等多課目實戰化演練。與此同時，中國首艘自製航母「山東艦」也正在西太平洋深處演訓。這是中國雙航母編隊首次一同出現在西太平洋，日軍也現身跟蹤。專家指出，隨著遼寧艦已從訓練艦轉變為戰鬥艦，未來雙航母甚至三航母編隊還會深入到更遠地方，對錘煉中國反區域介入、遠洋作戰能力具重要意義。

央視「正午國防軍事」節目官宣「遼寧艦」演訓信息，時值4月23日中國海軍成立74周年紀念日前一天。報導引述遼寧艦某部門主任周建強表示，本次實戰化演練是透過構設典型作戰場景，增進遠海實戰化部署、實戰實訓、堅持體系用兵、動態塑勢和戰訓耦合等能力。他並稱，此次演練是「練指揮、研戰法、摸底數、強能力」。

遼寧艦部門政委黃曉磊則說，遼寧艦透過遠海實戰部署演練，持續提升戰鬥力，把航母事業向前推進。訓練中，遼寧艦常態保持警戒戰備值班體系，以及武器裝備待戰狀態，多次組織防空反潛等科目訓練。

期間，報導稱，外軍艦機持續抵近偵察和跟蹤監視。遼寧艦官兵穩慎處置，有效應對，並發布了一組遼寧艦艦載機殲15監視外軍F1 5戰機的畫面。央視網旗下短視頻品牌「小央視頻」指出，是日本海上自衛隊「準航母」出雲號直升機驅逐艦，當時正跟蹤遼寧艦戰鬥群。

中國環球電視新聞網（CGTN）昨也發布記者隨行遼寧艦演訓的宣傳影片，稱遼寧艦正在進行重大裝備升級，以提升其整體能力。遼寧艦副艦長陸強強稱，航空母艦不是宅男，近海不是它的舞台。遼寧艦已進入改造升級階段，把原本的訓練艦轉變為戰鬥艦，成為中國海軍轉型的標誌性象徵。

另指外媒報導，中國國産航母山東艦及另外兩艘護航艦艇今年4月初首次進入西太平洋開始遠洋訓練。新華社引述軍事專家宋忠平表示，中國的航母事業以遼寧艦為起點，以福建艦為轉折，山東艦和遼寧艦同時出現在西太平洋進行雙航母編隊演練，這只是基礎，對於當前中國面臨的風險和挑戰而言，「三艘航母遠遠不夠」，中國需要更多的航母來維護國家主權、安全和發展利益。