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解放軍第8艘055型萬噸大驅 咸陽艦首度亮相

中國新聞組／北京22日電
咸陽艦首次官宣亮相。（取材自央視國防軍事）
咸陽艦首次官宣亮相。（取材自央視國防軍事）

央視軍事頻道21日公開「055新成員解纜起航，萬噸大驅三艦同框」消息，視頻中出現了咸陽艦、大連艦和延安艦三艦同框的畫面。在解放軍海軍成74周年紀念日之前，咸陽艦首次官宣亮相極具意義。目前，解放軍海軍已有8艘055型萬噸大驅公開。

來源：YouTube

澎湃新聞、環球時報報導，055型驅逐艦是中國研製建造的第一型萬噸級驅逐艦，在解放軍海軍誕生之初，中國從蘇聯引進的四艘驅逐艦，101（鞍山艦）、102（撫順艦）、103（長春艦）、104（太原艦）曾被稱為海軍「四大金剛」。如今舷號101（南昌艦）、102（拉薩艦）、103（鞍山艦）和104（無錫艦）的055型驅逐艦被譽為新時代人民海軍「四大金剛」。

2020年1月12日，055型驅逐艦首艦南昌艦在青島入列，隨後拉薩艦、鞍山艦、無錫艦等7艘055型萬噸級驅逐艦相繼入列。該型艦的列裝意義重大，標誌著中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

055型驅逐艦南昌艦艦長周明輝海軍大校介紹，南昌艦研製先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

無錫艦對海作戰部門主砲指揮儀兵一級上士康志超表示，先進的055大驅設計在實際操作中帶來一次次驚喜，「裝備更先進、可靠性更高、精準度更準、射程更遠」。

咸陽艦、大連艦和延安艦三艦同框。(取材自央視軍事)
咸陽艦、大連艦和延安艦三艦同框。(取材自央視軍事)

解放軍

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