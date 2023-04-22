法媒：菲律賓向美方傾斜 秦剛出訪馬尼拉「強化互信」

菲律賓總統小馬可仕將於5月1日訪問美國白宮，與拜登舉行峰會。 (美聯社)

美、菲正在進行兩國軍演史上最大的「肩並肩」聯合演習，菲律賓總統小馬可仕預計5月訪問美國。中國外交部長秦剛 在美菲總統會晤前、21日赴菲律賓訪問，預計將與菲律賓外長討論南海議題，以及農業、貿易、能源和基礎設施方面的合作。法媒分析認為這是中國對與菲國互動遇冷的補救。

法廣網報導，杜特蒂 擔任菲律賓總統時，雖與中國在南中國海主權問題上多採取忍讓政策，新總統小馬可仕去年6月當選以來，與美國走得越來越近。

秦剛此刻奔赴馬尼拉，按照中國外交部發言人汪文斌的說法，為了強化互信，這句話透露了目前正是兩國互信程度相當低的時候。

秦剛抵達馬尼拉，正巧美國與菲律賓舉行大規模聯合軍演，此次軍演投入18000官兵，始於4月11日，將持續到4月28日。

環球時報社評指出，中菲關係在最近一段時間正經歷波折，或者說消極動向。不管怎麼說，中菲關係確實面臨一些問題，秦剛的訪問有望推動中菲之間有針對性的釋疑增信，避免兩國關係出現大的偏航。

從中方的角度來說，菲律賓最近在南海問題上的一些強硬表態令人產生疑問，菲美的密切軍事合作也達到了足夠引起警惕的程度。

社評建議菲律賓還是從國家利益及國際規則和原則出發，作出正確的選擇。美國已經在中菲之間釘進了楔子，中菲先要合力把這個楔子拔出來。菲律賓這次邀請秦剛訪問，希望有這個意思。