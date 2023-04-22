中網路管制升級 修法處罰網路間諜
中美關係緊張，中國外部壓力加大，為防範國家安全風險，官方近日審議修訂「反間諜法」草案，將「網路間諜」行為納入處罰對象，規定間諜組織或其代理人對國家機關等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，都屬於間諜行為。
在「國家安全教育日」甫結束不久，官方大量披露間諜案件後，「反間諜法」也將有最新的修訂。這次會納入對網路間諜行為的完善規範，並將會增加救濟程序，涉及間諜行為的風險已消除時，有關部門應當急時恢復相關服務。
全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉21日指出，14屆全國人大常委會第二次會議將於24日至26日在北京舉行，期間將提交審議「反間諜法」修訂等草案。
臧鐵偉表示，當前反間諜鬥爭形勢「極為嚴峻」，各類間諜情報活動的主體更加複雜、領域更加廣泛、目標更加多元、手法更加隱蔽。此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法治保障。
他說，「反間諜法」修訂草案三次審議稿擬完善「網路間諜」行為規定，針對資訊網路的特點，明確「間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」，屬於間諜行為。此外也增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網路安全風險或者資訊內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。
澎湃新聞報導，「反間諜法」修訂草案已是第三次審議。去年進行過兩次審議，第二次審議後官方收到公眾意見201條，社會公眾呼籲平衡反間諜工作與保護個人、組織合法權益之間的關係，「加強在反間諜工作中對個人信息的保護」。
此前官媒中國新聞網曾指出，有部分人大常委委員、地方提出，幫助實施間諜行為「具有一定的社會危害性，需要依法懲處」，官方在修訂草案二審稿納入將「幫助實施間諜行為」在法律責任中明確予以處罰。
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