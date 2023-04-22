我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

中網路管制升級 修法處罰網路間諜

記者廖士鋒／綜合報導
中國人大即將審議「反間諜法」修訂草案三次審議稿，官方稱此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要。（新華社）
中國人大即將審議「反間諜法」修訂草案三次審議稿，官方稱此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要。（新華社）

中美關係緊張，中國外部壓力加大，為防範國家安全風險，官方近日審議修訂「反間諜法」草案，將「網路間諜」行為納入處罰對象，規定間諜組織或其代理人對國家機關等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，都屬於間諜行為。

在「國家安全教育日」甫結束不久，官方大量披露間諜案件後，「反間諜法」也將有最新的修訂。這次會納入對網路間諜行為的完善規範，並將會增加救濟程序，涉及間諜行為的風險已消除時，有關部門應當急時恢復相關服務。

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉21日指出，14屆全國人大常委會第二次會議將於24日至26日在北京舉行，期間將提交審議「反間諜法」修訂等草案。

臧鐵偉表示，當前反間諜鬥爭形勢「極為嚴峻」，各類間諜情報活動的主體更加複雜、領域更加廣泛、目標更加多元、手法更加隱蔽。此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法治保障。

他說，「反間諜法」修訂草案三次審議稿擬完善「網路間諜」行為規定，針對資訊網路的特點，明確「間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」，屬於間諜行為。此外也增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網路安全風險或者資訊內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。

澎湃新聞報導，「反間諜法」修訂草案已是第三次審議。去年進行過兩次審議，第二次審議後官方收到公眾意見201條，社會公眾呼籲平衡反間諜工作與保護個人、組織合法權益之間的關係，「加強在反間諜工作中對個人信息的保護」。

此前官媒中國新聞網曾指出，有部分人大常委委員、地方提出，幫助實施間諜行為「具有一定的社會危害性，需要依法懲處」，官方在修訂草案二審稿納入將「幫助實施間諜行為」在法律責任中明確予以處罰。

中共全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉。（取材自中國日報）
中共全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉。（取材自中國日報）

間諜 北京 教育

上一則

中國北方三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

下一則

香港生育率僅0.8 全球最低

延伸閱讀

變動不大 州眾議會選區重畫拍板

變動不大 州眾議會選區重畫拍板
國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為
中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資

中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資
憂美公開間諜氣球報告 傳中拒重新安排布林肯往訪

憂美公開間諜氣球報告 傳中拒重新安排布林肯往訪

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母