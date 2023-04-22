中網路管制升級 修法處罰網路間諜

中國人大即將審議「反間諜法」修訂草案三次審議稿，官方稱此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要。（新華社）

中美關係緊張，中國外部壓力加大，為防範國家安全風險，官方近日審議修訂「反間諜 法」草案，將「網路間諜」行為納入處罰對象，規定間諜組織或其代理人對國家機關等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，都屬於間諜行為。

在「國家安全教育 日」甫結束不久，官方大量披露間諜案件後，「反間諜法」也將有最新的修訂。這次會納入對網路間諜行為的完善規範，並將會增加救濟程序，涉及間諜行為的風險已消除時，有關部門應當急時恢復相關服務。

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉21日指出，14屆全國人大常委會第二次會議將於24日至26日在北京 舉行，期間將提交審議「反間諜法」修訂等草案。

臧鐵偉表示，當前反間諜鬥爭形勢「極為嚴峻」，各類間諜情報活動的主體更加複雜、領域更加廣泛、目標更加多元、手法更加隱蔽。此次修訂草案是落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法治保障。

他說，「反間諜法」修訂草案三次審議稿擬完善「網路間諜」行為規定，針對資訊網路的特點，明確「間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」，屬於間諜行為。此外也增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網路安全風險或者資訊內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。

澎湃新聞報導，「反間諜法」修訂草案已是第三次審議。去年進行過兩次審議，第二次審議後官方收到公眾意見201條，社會公眾呼籲平衡反間諜工作與保護個人、組織合法權益之間的關係，「加強在反間諜工作中對個人信息的保護」。