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外洩文件稱 中國正在打造劫持敵方衛星的網路武器

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FT：美外洩機密文件稱 中國正在打造劫持敵方衛星的網路武器

編譯周辰陽／即時報導
金融時報21日獨家披露一分外洩的美國情資報告指出，中國正在打造先進的網路武器，以「奪取敵方衛星的控制權」，讓這些衛星在戰時變成無法用於數據信號或監控。資料照片。（路透 / Alamy / American Photo Archive）
金融時報21日獨家披露一分外洩的美國情資報告指出，中國正在打造先進的網路武器，以「奪取敵方衛星的控制權」，讓這些衛星在戰時變成無法用於數據信號或監控。資料照片。（路透 / Alamy / American Photo Archive）

金融時報（FT）21日獨家披露，一分外洩的美國情資報告指出，中國正在打造先進的網路武器，以「奪取敵方衛星的控制權」，讓這些衛星在戰時變成無法用於數據信號或監控。

這分有著中央情報局（CIA）註記的文件據稱是美國空中國民兵成員特薛拉（Jack Teixeira）分享出去的數十分文件之一，發表時間是在今年，此前未曾有媒體報導過。

根據報導，美方評估認為陸方推動發展「拒止、利用或劫持」（deny, exploit or hijack）敵方衛星的能力是控制資訊此一目標的核心內容，並指北京當局認為這是一個關鍵的「作戰領域」。

這種攻擊方式最初在1980年代開發，試圖藉由「Tirada-2」等車載干擾系統在類似頻率進行廣播，進而蓋過SpaceX低地軌道衛星跟地面終端機之間的訊號。中國更具雄心的網路攻擊目標則是模仿敵方衛星從操作人員接收的訊號，在戰鬥的關鍵時刻期間欺騙衛星被完全接管或發生故障。

據報導，這種性質的網路能力將遠遠超過俄羅斯已經在烏克蘭部署的任何設備。美方機密文件指出，這種網路能力將會讓陸方「奪取衛星的控制權，讓其變成無法有效支持通信、武器或情報、監控與偵察系統」。美國從未揭露他們是否具有類似的能力。白宮國安會、CIA與國防部拒絕置評，中國政府沒有立刻評論此事。

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