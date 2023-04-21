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雙管齊下 紐時：習近平與各國領袖友好 但對美國立場更強硬

編譯羅方妤／即時報導
中國國家主席習近平（右）和巴西總統魯拉（左）14日在北京人民大會堂合影。（路透）
中國國家主席習近平（右）和巴西總統魯拉（左）14日在北京人民大會堂合影。（路透）

中國國家主席習近平近期熱情款待各國領袖，稱巴西總統魯拉是「中國人民的老朋友」；又和法國總統馬克宏在花園喝茶，請他觀賞中國古箏表演；並與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，為伊斯蘭教齋戒月表示祝福。然而，習近平獨獨冷待美國，拒絕拜登政府試圖重啟高層談判和緩和台海緊張局勢的意圖。

習近平政府也加劇嘲笑和批評美國與西方民主。總之，習近平政府公開批評美國，同時加強與美國盟友關係反映北京當局在美中關係跌至數十年來低點之際，展示對美國抱持強硬立場。

紐約時報指出，一些分析家表示，習近平採取這種雙管齊下的做法顯示，他完全認同美中接觸沒什麼成果，至少目前是這樣。這也使外界更擔心美中兩大強權會發生衝突，可能導致危險事態發生，甚至圍繞台灣和其他地緣政治熱點問題發生戰爭。

分析家說，習近平可能認為此刻與拜登會談得不到好處，特別是在美國對於中國的負面看法日益根深柢固之際。

不過，美國克萊蒙特．麥肯納學院研究中國政治教授裴敏欣表示，等到中方自認有更多影響力時，可能會重新與美方接觸。這可能會發生在中方加深與巴西等不結盟國家關係，或者歐洲對於跟進美國對中國採取更強硬立場分歧加深後。

美國總統拜登。（Getty Images）
美國總統拜登。（Getty Images）

習近平 拜登 巴西

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