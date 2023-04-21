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核武3強鼎立 紐時：中俄合作核武現代化 美國相形見絀

編譯梁采蘩／綜合報導
媒體披露，解放軍正在積極擴增核武。圖為2019年10月1日，中共DF-41核能力洲際彈道導彈出現在北京天安門廣場的閱兵式上。（Getty Images）
媒體披露，解放軍正在積極擴增核武。圖為2019年10月1日，中共DF-41核能力洲際彈道導彈出現在北京天安門廣場的閱兵式上。（Getty Images）

全球將迎向核武三強鼎立時代。紐約時報報導，美俄目前各擁有1550枚遠程核武，擁有410枚核彈頭的中國正大幅擴張軍火庫，包括建造反應爐、飛彈發射井，改進飛彈科技與核三位一體戰略。美方官員最近談話多悲觀認為，難以限制中國擴增核武。美國正面臨如何因應三方核武競賽的問題，過去避免核戰爆發的多數威嚇戰略都將被顛覆。

紐時指出，中國今年準備在福建省長表島啟用霞浦核電廠，距離台灣約僅217公里。五角大廈認為，這座新型反應爐將為中國核武提供燃料，使其軍火庫大規模擴張，足以匹敵美俄。該核電廠使用快中子增殖反應爐，專精生產鈽，是製造原子彈的絕佳燃料。

該反應爐的核燃料由俄羅斯提供，過去數月已交付25噸高濃縮鈾。這筆交易顯示中俄正合作推動核武現代化。根據五角大廈估計，兩國生產的核武軍火庫將使美國相形見絀。習近平3月訪問莫斯科會晤普亭時，更宣布一項多數人都忽略的消息：中俄原子能機構簽署協議，讓雙方合作延長數年。

中國強調，沿海的增殖反應爐純粹是出於民生用途，此外毫無證據顯示中俄正就武器開發進行合作，或採取同步的核戰略來對抗兩國的共同對手。

但五角大廈高階官員最近向國會表示，「增殖反應爐生產鈽，而鈽可用於武器，這是不爭的事實」。美國參謀首長聯席會議主席密利上月底也告訴國會：「我們可能無法阻止、減緩、破壞、攔截或摧毀中國在未來10到20年內的核發展計畫。」

根據美國科學家聯合會一項年度調查，中國現有約410枚核彈頭。五角大廈去年11月發布的中國軍力報告說，如果保持目前速度，到本10年末，中國核彈頭數量可能增為1000枚，到2035年左右達到1500枚。

美國國務院近幾周召集專家小組，要求在180天內提出建議，指「美國正進入全球核秩序最複雜、最具挑戰的時期之一，可能遠比冷戰時期複雜」。

「新削減戰略武器條約」是目前唯一限制美俄核武軍火庫的條約，將在約1000天後到期。美方承認，在俄烏戰爭期間不太可能締結新約，就算可以，除非中國也簽署，否則它的價值將大打折扣。但北京對此似乎不感興趣。

五角大廈 核彈 國務院

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