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違反禁令賣華為740萬件硬碟 美商務部重懲希捷 罰3億

記者林宸誼／綜合報導
硬碟大廠希捷被美國商務部重罰3億美元。（取材自推特）
硬碟大廠希捷被美國商務部重罰3億美元。（取材自推特）

美國商務部表示硬碟生產商希捷（Seagate）向華為提供總值超過11億美元的硬碟，違反出口禁令，該公司旗下兩家子公司已同意支付3億美元罰款，與美國當局達成和解。

路透報導，華為在2019年被美國商務部列入貿易黑名單。美國商務部指控希捷在2020年8月至2021年9月期間，向華為出售740萬件硬碟，違反美國出口商品管制條例。

這一處罰是華盛頓採取的一系列行動中的最新行動，目的是阻止中國獲得可能支持軍事、侵犯人權或以其他方式威脅美國安全的尖端技術。

美國商務部工業和安全局負責出口執法的助理部長艾克塞羅德在一份聲明中表示，即使在「競爭對手停止向他們出售產品之後......希捷繼續向華為發送硬盤驅動器」，「今天的行動就是後果。」

艾克塞羅德指出，行政處罰是該機構歷史上最大的一次，與刑事案件無關。

希捷認為，出售予華為的商品不屬於受限制類別，因為商品不是直接從美國出口。商務部則認為，希捷錯誤解讀出口管制條款。

希捷在中國、北愛爾蘭、馬來西亞、新加坡、泰國和美國生產硬碟，並使用包括測試設備在內的設備。

希捷的3億美元罰款將在5年內分期支付，並於今年10月支付第一期罰款，並同意對合規計畫進行三項審查。

此外，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，19日在華為第20屆全球分析師大會演講中表示，2026年全球數位化轉型支出將達到3.4兆美元，這是整個產業鏈的新藍海。她並預計，2030年的人工智慧（AI）運算能力將增長500倍，華為也將持續推動建設5.5G時代領先的數位基礎設施。

華為於3月27至28日進行董事會換屆選舉，確定孟晚舟擔任華為輪值董事長，時間為4月1日至9月30日，此次大會也是孟晚舟當值輪值董事長後，首次在華為大型會議上公開亮相。

華為 商務部 孟晚舟

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