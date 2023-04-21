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中聯部部長應約晤美駐華大使 中美商務部官員也會面

中國新聞組／北京21日電
中共中央對外聯絡部部長劉建超20日應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美關係及國際和地區問題交換意見。(取材自中聯部官網)
中共中央對外聯絡部部長劉建超20日應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美關係及國際和地區問題交換意見。(取材自中聯部官網)

中美關係緊張之際，中聯部部長劉建超20日應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美關係及國際和地區問題交換意見。另外，中國商務部發言人束玨婷20日證實，中國商務部有關負責人上周與美國官員會面，但未提到美國商務部長訪中計畫。

中共中聯部，4月20日，劉建超應約會見伯恩斯。至於會見內容，綜合路透報導和中共聲明，揭露內容僅「雙方就中美關係及國際和地區問題交換意見。」

近來，中美對話陷入僵局，中共鷹派媒體「環球時報」20日發表一篇題為「中國外交很忙，沒空接待缺乏誠意的人」的社評，指近期美方頻頻放話，抱怨中國冷落美國，例如拒絕重新安排美國務卿布林肯訪華，中國防長不接美國防長電話，中美防長已近五個月沒有通話了等。

中央社報導，中國商務部20日舉行例行記者會，束玨婷表示，上周，中國商務部有關負責人在北京與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關係、加強兩國商務部溝通和合作等交換了意見。但束玨婷的回應並未提到美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的訪中計畫，這顯示中美商務首長會面仍在未定之天。

美國財經新聞網CNBC上周報導，美國商務部高級顧問易明（Elizabeth Economy）以及負責中國和蒙古事務的美國副助理國務卿泰特洛克（Scott Tatlock）將於本周訪問北京、上海，為雷蒙多今年可能的訪中行程鋪路。知情人士說，如果這次訪問沒有取得任何成果，雷蒙多的潛在訪問的實現可能存在風險

商務部 雷蒙多 中共

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