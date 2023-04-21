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荷蘭軍情局：北京巨大投資情蒐科技 西方幾乎難匹敵

中國新聞組／北京21日電
荷蘭軍事情報和安全局報告指出，中國在人工智慧、通訊衛星、量子電腦、量子感測等軍事相關科技上的投資「極端巨大，西方幾乎難以匹敵」。圖為示意圖。(取材自ingimage)
荷蘭軍事情報和安全局報告指出，中國在人工智慧、通訊衛星、量子電腦、量子感測等軍事相關科技上的投資「極端巨大，西方幾乎難以匹敵」。圖為示意圖。(取材自ingimage)

中央社報導，荷蘭兩大情報機關本周接連發布年報示警中國帶來的威脅，軍情局報告直指中國對軍事偵蒐科技的巨大投資超越西方國家。

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）19日發表2022年度報告，包括以3頁專章篇幅分析中國帶來的安全威脅。報告指出，中國在人工智慧、通訊衛星、量子電腦、量子感測等軍事相關科技上的投資「極端巨大，西方幾乎難以匹敵」。

據荷蘭媒體「電訊報」（De Telegraaf）引述軍情局長史威廉斯（Jan Swillens）說法，前述情蒐科技加上間諜活動，使中國得以「透過更好的資訊地位，在軍事上獲得明顯優勢」。

該報告提到中國相關軍事科技出口到全球多國也會帶來情報風險。

「電訊報」認為這有助於荷蘭軍方在未來採購新武器系統時做出正確決定，亦即避開中國產品。

在間諜活動上，報告認為中國是荷蘭資訊安全的最大威脅，駭客集團與中國軍方、企業和大學等單位共謀合作，這種威脅程度沒有其他國家比得上。

史威廉斯透露，數周前軍情局成功攔阻中國駭客試圖侵入荷蘭政府網站，「還好我們即時發現」。

軍情局報告另指出：「中國竊取武器設計，並將中國人才送到荷蘭和歐洲他國，以『獲取』知識。」

荷蘭情報與安全總局（AIVD）則在17日發表年報，直指中國是荷蘭最大的經濟安全威脅。

情報局長阿克布姆（Erik Akerboom）在向媒體簡報時表示，中國雖是荷蘭重要貿易夥伴，但同時中國間諜也「毫無顧忌的」在荷蘭活動。中國竊取荷蘭商業和科技的手段包括數位滲透、隱蔽身分的投資、非法出口以及與內賊合作。

荷蘭企業艾司摩爾（ASML）是全球市占逾9成的晶片生產設備製造商，也是中國最有興趣取得的荷蘭技術來源。艾司摩爾2月證實一名前中國員工盜用該公司機密資訊。荷蘭政府3月宣布進一步限制先進晶片設備出口到中國。

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