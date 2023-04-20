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北京粗魯批評「尹錫悅談台灣」 南韓反嗆外交失禮

編譯茅毅／即時報導
南韓總統尹錫悅18日在首爾的總統辦公室接受路透專訪。（路透）
南韓總統尹錫悅18日在首爾的總統辦公室接受路透專訪。（路透）

路透19日刊登南韓總統尹錫悅專訪，替訪美暖身。他指稱台灣議題和兩韓均屬全球性議題，引發北京批評「台灣問題不容他人置喙」。南韓外交部20日對此回批中國，指責北京「嚴重外交失禮」。

尹錫悅預定24日啟程訪美，為期達7天。他在前述專訪中說，台灣議題不純粹是兩岸間的問題，而是與兩韓關係一樣，超越區域的全球性議題。當前台灣緊張是（有一方）意圖武力改變現狀引起，包括南韓在內的國際社會成員，皆堅決反對武力改變現狀。

中國大陸外交部發言人汪文斌20日對此回應，重申「台灣是中國領土不可分割一部分，台灣問題屬其內政，也是中國核心利益中的核心」，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

南韓外交部當天隨即聲明，尹錫悅受訪時提及的反對武力改變現狀，是國際社會普遍的原則，但汪文斌卻做出「不容他人置喙」的回應，「使人不得不批評（大陸）這項嚴重的外交失禮，也令人懷疑中國的國格」。

鑑於北韓問題以及中國長年是南韓最大貿易夥伴和重要的出口市場，這次是歷屆的南韓政府，罕見就台灣議題強硬回擊北京。

另根據民調機構「韓國蓋洛普」7日發布的民調，尹錫悅的民意支持度為低迷的31%，仍在3成邊緣掙扎，反觀不支持度達到今年新高的61%。

南韓 北京 兩韓

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