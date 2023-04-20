中國人口穩步減少釀危機 紐時分析三方面影響：全球問題

2022年底中國人口14億1175萬，較2021年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。（中新社）

聯合國報告預測，印度 人口將於今年中超越中國成為世界第一人口大國。紐約時報分析，中國的人口危機是全球問題，主要會帶來三方面的影響，包括勞動力萎縮及消費開支減少，拖累全球經濟。

聯合國人口基金會19日發布「2023世界人口狀況報告」，預測印度將在年中超過中國成為世界第一人口大國，屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。

2022年底中國人口14億1175萬，較2021年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。

紐約時報19日報導，中國人口穩步減少，而印度將成為世界上人口最多的國家，這一轉變將在中國和全球產生廣泛的連鎖反應。

報導綜合經濟學家等的分析中國人口危機帶來三方面的影響。

第一是中國不斷萎縮的勞動力可能會拖累全球經濟，因為多年來中國龐大的勞動人口為全球經濟引擎提供動力，廉價的工廠工人生產的產品出口到世界各地。

中國工廠工人短缺可能會提高中國以外消費者的成本，這可能加劇美國等嚴重依賴從中國進口產品的國家的通貨膨脹。面對中國不斷上漲的勞動力成本，許多公司已經開始將製造業務轉移到越南和墨西哥等工資較低的國家。

人口減少還可能意味著中國消費支出減少，威脅到從蘋果智慧型手機到耐吉（Nike）運動鞋等依賴向中國銷售的全球品牌。

第二是影響中國房地產 市場，因為人口成長是住房需求的主要驅動力，房地產業約佔中國經濟產量的1/4。疫情封鎖期間消費支出和出口成長受到壓抑，中國經濟更加依賴房地產行業。從短期來看，出生率下降對中國房地產業構成重大威脅。

第三是勞動力不斷萎縮可能無法養活不斷成長的老齡化人口。中國社會科學院2019年有一份報告預測，中國主要養老基金將在2035年之前耗盡，部分原因是勞動力萎縮。

經濟學家將中國的人口危機與90年代導致日本經濟停滯的人口危機相提並論。但中國沒有像日本等國的資源，為老齡化人口提供社會保障。中國家庭的平均收入遠低於美國和其他國家，許多中國老年人依靠國家養老金作為退休 的主要收入來源。

中國也是世界上退休年齡最低的國家之一，大多數工人在60歲之前退休，這令國家養老基金和醫院系統都構成巨大壓力。

報導指出，中國面對的人口危機已醞釀了幾十年，中國在70年代末推出一孩政策，直至2013年才宣布放寬生育政策。但許多人口專家表示，政策的變化來得太晚，無法改變中國的人口軌跡。

報導表示，中國政府現在推出多項政策試圖啟動嬰兒潮，如提供現金補貼甚至允許生三胎，但在高昂的住房和教育成本，及越來越多受過教育的中國女性推遲結婚下，依然未能穩定不斷下降的出生率。