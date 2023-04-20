無人機輸烏克蘭戰場？中商務部斥外媒造謠抹黑

就外界關注，大陸是否在俄烏戰爭中透過出售無人機，提供俄羅斯軍事支持，大陸商務部19日做出回應。（中新社）

針對外媒報導，中國生產的無人機被出口到烏克蘭 戰場，或是中方在向俄羅斯 提供軍事支持，中國商務部 19日否認，強調對達管制標準無人機出口有嚴格措施，防止用於非和平目的，且自烏克蘭危機以來，一些民用無人機企業主動暫停其在衝突地區業務，個別外媒報道毫無根據、刻意抹黑。

中國商務部發言人19日以答記者問方式，就「個別媒體無端指責中方向烏克蘭衝突地區出口無人機」一事發表回應。

商務部首先聲明，關於烏克蘭問題，中方的態度是一貫的、明確的。中方始終秉持客觀公正的立場，站在和平的一邊、對話的一邊，支持俄烏相向而行，全力推動危機的政治解決。「在這一過程中，我們不火上澆油，更不趁機牟利」。

商務部接著抨擊，美國持續向烏輸送武器裝備，不但不反思其所作所為，反而和少數西方媒體一起，毫無根據地散布有關中國無人機出口的虛假訊息，對中企造謠抹黑。對此中方堅決反對。

商務部說，大陸對無人機出口有著嚴格的管制措施。根據有關法規，所有達到管制標準的無人機出口，均須申請許可，防止用於非和平目的。但回應也提到，「對普通民用無人機，國際上均未實施管制」。

因此，商務部說明，目前，世界各國及相關多邊機制均未將普通民用無人機納入出口管制範圍，允許自由貿易，不過，烏克蘭危機以來，一些大陸民用無人機企業主動暫停其在衝突地區業務，更加證明個別外媒報道毫無根據、刻意抹黑。