美查中海外警站後 中公安部長見國際刑警組織秘書長

中國公安部部長王小洪18日在北京會見國際刑警組織秘書長斯托克。(新華社)

在美國逮捕兩名涉在紐約設立中國祕密警站的華裔男子以及起訴40多名中國警察 及網監官員參與「跨國鎮壓」之際，中國公安部長王小洪18日在北京 會見國際刑警組織秘書長斯托克（Jurgen Stock）。媒體報導，人權組織及美國國會議員們擔心國際刑警組織組織可能淪為北京打壓海外民主人士工具。

新華社報導，在會面中王小洪表示，中方願與國際刑警組織一道，推動落實中國國家主席習近平提出的全球安全倡議，為維護全球安全和發展作出更大貢獻。他表示，中方對國際刑警組織堅定支持一個中國原則表示高度讚賞。

報導說，斯托克則感謝中方對國際刑警組織的支持，雙方也表示願不斷深化在打擊跨國犯罪等方面的務實合作。

美國之音報導，總部設在法國里昂的國際刑警組織近年來與中國關係密切。

從事人權保護活動的非政府組織保護衛士（Safeguard Defenders），去年1月曾致公開信給國際刑警組織，指該組織受到中國政府的嚴重滲透，為中國政府和香港 當局利用，淪為迫害流亡海外民主人士的工具。

保護衛士去年12月更揭露，中國在全球53個國家共設立了至少102個海外警務服務站，目的是監視、威脅、騷擾任何在海外的中國異議人士。

美國聯邦調查局FBI近日逮捕兩位參與在紐約設立「中國秘密警察站」的華裔男子，司法部同時起訴了40多位中國警察及網監官員參與「跨國鎮壓」。中國外交部周二否認有關中國在海外設立警站和參與網絡鎮壓的所有指控，稱這些指控「毫無事實根據」。

據美國非政府組織自由之家（Freedom House）2021年2月的一份報告指出，自2014年以來，中國在海外展開的跨國鎮壓行動至少有214起，數字遠遠超過任何其他國家，其中針對目標包括全球數十萬的維吾爾人、西藏人和法輪功學員，自2020年起，鎖定範圍更涵蓋居住海外的內蒙古人和香港人。

報導指出，美國國會兩黨議員也對中國政府與日俱增的跨國鎮壓行動感到相當擔憂，擔心中國的「長臂管轄」滲透已侵犯各國的主權、並深入重要的國際組織，包括國際刑警組織等。

去年美國國土安全部國際事務助理部長霍伊（Serena Hoy）曾表示，拜登政府已正視到有關問題的嚴重性，並積極採取行動協助國際刑警組織進行改革，防止該組織成為北京政治操縱的工具。