「與中脫鉤不可行」范德賴恩：歐盟需調整對華戰略

歐盟 委員會主席范德賴恩18日在歐洲議會提及歐盟的中國戰略，再度呼籲歐盟在關鍵資源方面減少對中國的依賴，同時強調，歐盟「強烈反對（台灣海峽）任何單方面改變現狀的行為，特別是使用武力（改變現狀）」。

德國之聲中文網報導，近幾個月來，歐盟內部關於如何與勢力與日俱增的中國打交道的討論越來越多。范德賴恩在講話中指出：「中國現在已經翻過了『改革開放』的一頁，開始進入安全與控制的新時代。」 她強調說，歐盟需要制定出與中國打交道的「獨具歐洲特色的方法和手段」。

她還指出，與中國脫鉤既不可行，也不可取，「歐洲顯然有必要努力降低我們與北京 關係中一些重要和敏感部分的風險」。

據報導，范德賴恩在歐洲議會發表講話前不久剛剛同法國總統馬克宏 一起訪問了北京。歐洲領導人原本尋求習近平可以協助結束烏克蘭戰爭，但鑑於北京與莫斯科之間「無上限」的友誼，歐洲認為北京並不能成為一個關鍵的調解人。

報導指出，范德賴恩還表示，歐盟與中國的貿易關係正變得越來越不平衡。報導稱，歐盟與中國之間每天的商品和服務貿易量高達23億歐元（約25.24億美元）；中國享受巨大順差的同時，歐盟的貿易逆差在過去十年裡增加了兩倍多。

報導指出，范德賴恩表示，「現在迫切需要在透明、可預測和互惠的基礎上重新平衡我們的關係」。她呼籲為歐洲企業進入中國市場提供更多機會，提高國家補貼的透明度並保護知識產權。她還呼籲提高歐盟的適應力，在能源、醫藥產品和食品安全等關鍵領域減少對中國的依賴。