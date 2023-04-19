「與中脫鉤不可行」范德賴恩：歐盟需調整對華戰略
歐盟委員會主席范德賴恩18日在歐洲議會提及歐盟的中國戰略，再度呼籲歐盟在關鍵資源方面減少對中國的依賴，同時強調，歐盟「強烈反對（台灣海峽）任何單方面改變現狀的行為，特別是使用武力（改變現狀）」。
德國之聲中文網報導，近幾個月來，歐盟內部關於如何與勢力與日俱增的中國打交道的討論越來越多。范德賴恩在講話中指出：「中國現在已經翻過了『改革開放』的一頁，開始進入安全與控制的新時代。」 她強調說，歐盟需要制定出與中國打交道的「獨具歐洲特色的方法和手段」。
她還指出，與中國脫鉤既不可行，也不可取，「歐洲顯然有必要努力降低我們與北京關係中一些重要和敏感部分的風險」。
據報導，范德賴恩在歐洲議會發表講話前不久剛剛同法國總統馬克宏一起訪問了北京。歐洲領導人原本尋求習近平可以協助結束烏克蘭戰爭，但鑑於北京與莫斯科之間「無上限」的友誼，歐洲認為北京並不能成為一個關鍵的調解人。
報導指出，范德賴恩還表示，歐盟與中國的貿易關係正變得越來越不平衡。報導稱，歐盟與中國之間每天的商品和服務貿易量高達23億歐元（約25.24億美元）；中國享受巨大順差的同時，歐盟的貿易逆差在過去十年裡增加了兩倍多。
報導指出，范德賴恩表示，「現在迫切需要在透明、可預測和互惠的基礎上重新平衡我們的關係」。她呼籲為歐洲企業進入中國市場提供更多機會，提高國家補貼的透明度並保護知識產權。她還呼籲提高歐盟的適應力，在能源、醫藥產品和食品安全等關鍵領域減少對中國的依賴。
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